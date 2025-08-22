El miércoles 27 , desde las 15:00 horas, 10 películas mexicanas estarán disponibles de manera gratuita en la Cineteca Nacional y la sede de Las Artes.

Con motivo de la próxima entrega del premio Ariel, que anualmente entrega la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, se ha organizado una actividad denominada Multipremier, en la que participarán los largometrajes nominados en la categoría de Película y Documental.

Y las funciones no serán lo único que habrá, pues al término de cada una de ellas se tendrá un encuentro con actores, actrices, directores e integrantes de la producción.

Las proyecciones son abiertas al público en general y su cupo está limitado a la capacidad de las salas.

Aquí te dejamos la lista de cintas disponibles y horarios, para que vayas armando tu agenda:

Cineteca Nacional México

"No Nos Moverán"

¿De qué trata?: Una mujer planea su venganza contra el militar que asesinó a su hermano durante el movimiento estudiantil de 1968.

Horario: 15:00 horas, sala 10

"Pedro Páramo"

¿De qué trata?: Basada en la novela homónima de Juan Rulfo, cuenta la historia de un hombre que regresa a la tierra de su padre, quien a su vez acabó con la vida de un pueblo.

Horario: 17:00 horas, sala 8

"Sujo"

¿De qué trata?: Un joven intenta salir del aparente destino trágico de pertenecer a grupos de narco, pero no será fácil.

Horario: 17:30 horas, sala 10

"La Cocina"

¿De qué trata?: Basada en la obra de teatro homónima, sobre la vida que se desarrolla en uno de los lugares de un famoso restaurante.

Horario: 20:00 horas, sala 8

"Un Actor Malo"

¿De qué trata?: Hay un abuso sexual durante el rodaje de una película y el protagonista es señalado como responsable de ello.

Horario: 20:30 horas, sala 10

Cineteca Nacional – Sede Las Artes

"Concierto para Otras Manos"

¿De qué trata?: David sueña con ser pianista, pero tiene brazos cortos, manos con cuatro dedos y audición limitada.

Horario: 15:00 horas, sala 4

"Tratado de Invisibilidad"

¿De qué trata?: Los abusos que padecen los trabajadores de la limpieza en diversos puntos de la Ciudad de México.

Horario: 17:00 horas, sala 4

"La Mujer de Estrellas y Montañas"

¿De qué trata?: Rita, una mujer rarámuri que abandonó su pequeña comunidad en la Sierra Tarahumara, emprende un viaje hasta Kansas, donde fue detenida e internada en un hospital psiquiátrico por 12 años.

Horario: 17:00 horas, sala 5

"La Falla"

¿De qué trata?: Una maestra tiene que irse y sus alumnos se entristecen. Viven un emotivo mes de despedida.

Horario: 20:00 horas, sala 4

"El Guardián de las Monarcas"

¿De qué trata?: En 2020 es hallado muerto Homero Gómez González, conocido como "El Guardián" por defender el santuario de las mariposas monarca en Michoacán.

Horario: 20:00 horas, salas 5