Para Yadhira Carrillo volver a actuar ha sido como un regreso a la vida, se siente como pez en el agua después de mantenerse alejada de los melodramas durante 17 años, tiempo en el que se enfocó en su vida familiar, junto a su ex Juan Collado, pero en su regreso ha enfrentar un temor muy particular que tiene que ver con un aspecto de su arreglo personal.

Tras terminar su relación con el abogado, exmarido de la también actriz Leticia Calderón, Yadhira decidió aceptar la propuesta de José Alberto Castro con "Los hilos del pasado", la nueva versión de "El privilegio de amar", en la que Yadhira, de 52 años protagonizará el recordado papel de Helena Rojo.

La presencia de Yadhira en el melodrama ya la aplauden sus seguidores en los adelantos del proyecto que se ha dado a conocer en redes, sin embargo, la actriz detalla con el maquillaje de los ojos, pues los resultados no son los mismos de hace más de 10 años.

Yadhira Carrillo tiene como sello personal usar los ojos ahumados. Foto: Archivo EL UNIVERSAL.

Yadhira Carrillo enfrenta miedo estético en su regreso

El maquillaje de los ojos ahumados (smokey eyes) es un sello que Yadhira Carrillo le ha dado a sus personajes a lo largo de su carrera, consiste en aplicar sombras, generalmente de tonos oscuros, sobre el ojo y difuminarlas para conseguir un efecto que nos recuerde al que deja el humo sobre una superficie.

Sin embargo, a su regreso notó que su piel en esa área del rostro ya no era la misma, por lo que tuvo miedo de ya no poder usar ese sello muy personal.

"La piel, al pasar durante tantos años el pincel, el ojo y la piel se lastiman y ya no lo quiere y llora para que se salga (el maquillaje), lo rechaza, entonces dije 'no voy a poder trabajar, ¿qué va a pasar con mi piel?", se cuestionó en entrevista con Univision.

Sin embargo, compartió que cuenta con una maquillista estrella, y aunque ha sido complicado y todo un reto tener que estar supervisando que la piel no rechace el maquillaje, lo han logrado para que todo salga bien, eso sí, a cada momento la maquillista le seca los ojos a Yadhira.

El melodrama "Los hilos del pasado" se estrenará el 10 septiembre en Univision, y el 27 de octubre por Las Estrellas.

