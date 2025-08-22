Más Información

Un homenaje a Ricardo Pérez Montfort; 16 ensayos reflejan su legado en la historia y la cultura

Los hermanos Revueltas abren las puertas al universo del arte moderno mexicano

En crisis Efiteatro, la principal herramienta de apoyo a la escena

Con piano y orquesta, llega la música de Studio Ghibli al Centro Cultural Ollin Yoliztli

Muere el periodista cultural y documentalista Huemanzin Rodríguez

Bellas Artes da medalla y retrospectiva a Kiyoto Ota

, columnista de EL UNIVERSAL quien falleció en junio pasado, será objeto de un homenaje el próximo lunes en la Cineteca Nacional.

Se trata de una iniciativa organizada por la propia Cineteca y el Instituto Mexicano de Cinematografía, en la que también se recordará al crítico fílmico Carlos Bonfil, en un evento llamado “In memoriam Bonfil/Návar, reflexiones sobre la crítica cinematográfica”.

Entre quienes recordarán a ambos se encuentran los críticos Leonardo García Tsao y Rafael Aviña. La entrada será libre, pero con cupo limitado a la capacidad de la sala designada.

encontrando, en el Tianguis de El Chopo, joyas ya descontinuadas, sin importar que fueran videohomes o grabaciones piratas, que luego compartía alegremente con los lectores de EL GRAN DIARIO DE MÉXICO.

Tuvo su faceta como promotor de artistas, uno de ellos Joaquín Sabina; comentarista en diversas estaciones de radio como Radio Capital; divulgador de la cultura pop en universidades y amante de la lucha libre, a la que le dedicó el libro “¡Quiero ver sangre!. Historia ilustrada del cine de luchadores”, un compilado de todas las películas mexicanas sobre el pancracio.

Fue alguien especializado en rescatar cine B (de bajo presupuesto) y hacerlo público. Y también alguien que se codeaba con los grandes ejecutivos de las compañías discográficas a las que les podía aplicar bromas.

“En alguna ocasión en EMI Music, había un ejecutivo que tenia u disco de Sarita Montiel (actriz y cantante española) que le gustaba mucho. Y entonces Pepe, que había hecho una maniobra para consolidar una broma pesada, un día tomó el disco, lo sacó de su funda y lo estrelló contra la pared. El ejecutivo se quedó helado. Después Pepe sacó el disco real de otro lado y le entregó el original. Así era él”, contó en su momento su amigo Carlos Meraz, periodista musical.

