Pepe Návar fue una parte fundamental en la historia póstuma de Rockdrigo, pues el músico y precursor del movimiento rupestre, poco tiempo antes de morir, le entregó un casete con canciones inéditas que, a pesar de que trató que fueran publicadas, hubo una serie de acontecimientos que se lo impideron.

El sismo del 19 de septiembre de 1989 arrebató la vida de miles de personas; una de ellas fue la de Rodrigo Eduardo González Guzmán, mejor conocido como "Rockdrigo".

En esa época, el músico, que comenzaba a ganarse el mote de "el Bob Dylan mexicano", buscaba los medios para lanzar un albúm, todos sus temas los tenía grabados en un casete y la guitarra con que ejecutaba sus temas estaba remendada; antes de cada tocada, tenía que usar chicles para electrificar las ligas de su guitarra acústica.

Návar que, por esa época, era el jefe de prensa de Discos WEA, que más adelante se convertiría en Warner Music, fue testigo del talento y futuro prometedor que tenía el músico, oriundo de Tampico, Tamaulipas.

El periodista, de hecho, grabó algunos de los recitales que Rockdrigo ofreció en 1984, los cuales tuvieron lugar en el Museo Universitario del Chopo y el Teatro Helénico; capturó el sonido con una pequeña grabadora que siempre cargaba consigo.

Fue así que, luego de un tiempo, Návar y el músico entablaron charlas acerca de la posiblidad de que fuera firmado por la discográfica.

Rockdrigo confiaba en Návar y, a su vez, el periodista, visualizaba el gran potencial que tenían las composiciones del músico, entre ellas, y las más conocidas, "Estación del metro Balderas", "Balada del asalariado" y "Perro en el periférico".

En la espera de que se concretaran las negociaciones, el cantante se hacía promoción por sí solo, visitaba mercados y bares, con la intención de vender los casetes que él grababa para que su música fuera escuchada.

Desafortunadamente, no pudo firmar con Discos WEA, pues sucedió el sismo, en el que perdió la vida, mientras que se encontraba en el edificio 8 de la calle de Bruselas, en la colonia Juárez, donde vivía con su novia Françoise Bardinet, una mujer francesa que se dedicada a la docencia.

A partir de ese momento, Návar vivió una lucha constante, en la búsqueda de publicar los temas que Rockdrigo le había entregado, ¿su intención?, era la de entregar lo recaudado con la venta de CD´s a la unigénita del cantante, Amanda Lalena Escalante Pimentel, mejor conocida como "Amandititita" o para quien probase que era titular de las canciones.

El comunicador descartó cualquier tipo de interés personal o lucrativo, para él la importancia de hacer público el material inédito estribaba en que Rockdrigo no sólo fue un músico, sino un personaje inherente a la cultura chilanga.

Sus intenciones siempre fueron vistas con recelo, sobre todo, por parte de la hermana del músico, Genoveva González Guzmán, quien creía que Návar quería sacar provecho de las cintas grabadas.

"Siempre he estado un poco en el ojo del huracán de Rockdrigo, a raíz de que me diera unos casetes con material prácticamente inédito, dichosas cintas que yo me he negado a sacar, porque considero que el trabajo de Rockdrigo es importante, no sólo a nivel musical, sino cultural, es un icóno ya establecido (pero) ha sido un problema porque su hermana, incluso Amandititita han puesto, a lo mejor sin quererlo, muchos problemas y no se puede sacar ese producto, dicen que voy a lucrar", exponía.

"Ya fue curado por expertos, están esas canciones, que son 19 piezas inéditas, una no es de la autoría de Rockdrigo, sino de Alain Dérbez, que es "El rock del difunto´, ya está todo ese material salvado digitalmente, simplemente hay que remasterizarlo, procesarlo", dijo en 2017, a poco tiempo de que recibiera un ofrecimiento de Sony Music de producir un disco.

En su momento, Návar dio a conocer que el INDAUTOR dictaminaría la posiblidad de que se lanzarán las canciones que estaban en su poder, pero el tema no trascendió a más.

