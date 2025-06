Adiós de un ídolo y regreso de uno más

Los años 60 no se entenderían de la misma manera sin el ritmo y vitalidad de Los Beach Boys, grupo innovador de muchas maneras, creador de un nuevo enfoque en producción, que combinaba rock and roll y jazz. ¿Quién en esa época no bailó al ritmo de sus canciones, reflejo de una juventud californiana?

Ayer partió de este mundo su líder y creador, Brian Wilson, el último de los hermanos Wilson que sobrevivía, quien con su música fuera influencia definitiva para otros artistas, principalmente con su álbum "Pet sounds" (1966), entre ellos Los Beatles y su Sargent Pepper, ABBA, Queen, Elton John y hasta a Los Ramones.

La Banda, que en sus comienzos estaba formada por los tres hermanos Wilson: Brian (compositor, voz, piano y bajo), Carl (guitarra y voz) y Dennis (batería y voz), más un primo, Mike Love (voz), Al Jardine (guitarra y voz), y tiempo después Bruce Johnston (voz, piano y bajo), poco a poco fue abandonando su línea inicial y se enfocó en arreglos orquestales con letras más profundas.

En 2010 VH1 los catalogó en el número 15 de “Los 100 artistas más grandes de todos los tiempos” y en 2011 la revista "Rolling Stone" en el número 12 en la lista de “Los 100 más grandes” su huella es innegable y su aportación a la música los sitúa como el primer y uno de los mejores conjuntos de rock de EU.

Por otro lado, tras 36 años regresa al Estadio La Corregidora, en Querétaro, el cantante británico Rod Stewart; el mismo lugar en donde se inauguraron una serie de conciertos masivos, tras las fuertes restricciones aplicadas en su época para la organización de dichos eventos, después del llamado avandarazo, y que duraron casi dos décadas. Este evento está proyectado en el marco de la celebración del 40 aniversario del recinto.

Stewart con su One last time tour, estará acompañado de grandes figuras de la música como Paul Young, UB40 y Earth, Wind & Fire Experience feat. Al McKay. Con esta gira pretende despedirse de los conciertos masivos. Seguramente será la última oportunidad de ver al octogenario intérprete de reconocidos éxitos como “I don´t want to talk about it”, “Have you ever seen the rain”, “Da ya think I´m sexy?”, “Tonight´s the night (Gonna be alrigth”) y "Maggie May" entre muchos otros.

El músico, compositor y productor hace poco recibió el Premio a la Trayectoria en lo American Music Award 2025 , como homenaje a su carrera, la cual comenzó como músico callejero, pasando después por grupos como The Dimensions y The Steampacket, hasta llegar a The Jeff Beck Group, en donde alcanzó mayor éxito.

Posteriormente paralelo a Faces comenzó su carrera en solitario que ha perdurado hasta hoy.

Así que, si quieren algo de nostalgia cargada de una voz ronca, aparten este 7 de octubre para ir a La Corregidora a ver a “Rod the Mod”.