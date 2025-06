Dos cortos salidos de Cannes

¿Qué se necesita para llamar la atención de Spike Lee? Uno de los directores más polémicos de la industria del cine, sí, el de "Do the right thing" (1989) y "Malcolm X" (1992). Primero, inscribirse en un máster de cine en School of Arts en Nueva York y tener un guion que te vuele los sesos.

Esto es lo que hizo Joecar Hanna, un valenciano con ascendencia china y libanesa con su proyecto final del curso de máster de cine (MFA de la UNY). “Talk me” un cortometraje que en 20 minutos nos habla de un mundo en el que el sexo es la norma y no algo que se mantenga en privado, donde lo cotidiano es besarse a la menor provocación y tener un líbido al 100.

El soundtrack tiene un papel importante en esta historia corta, ya que permite llevar a los protagonistas a esta intimidad que se necesita, en una realidad en donde escuchar música o leer un libro está mal visto. Las locaciones también fueron de gran importancia: Valencia, Puerto de Sagunto, El Grau Vell y Alginet.

Con este guion, de un universo distópico, sembró el interés de Lee, quien funge como productor ejecutivo y con él participó en el Festival de Cannes, que se acaba de celebrar en mayo de este año.

No fue lo único con lo que participó Spike Lee, también presentó un proyecto propio, la película “Highest 2 Lowest” fuera de competencia, que es una reinterpretación del thriller policial de Akira Kurosawa, “High and low”, con Denzel Washington como protagonista.

Otra obra que formó parte de la selección de cortometrajes de estudiantes o recién diplomados que cada año exhibe el festival francés es Per Bruixa i Metzinera de Marc Camadons y un grupo de egresados de la ESCAC, con una historia de corte fantástico en el Pirineo Catalán.

Narra la visión de una leñadora abrumada por un evento, Cebrina está segura de haber visto un fuego de noche en la montaña, pero al buscar no encuentra rastro alguno de lo ocurrido, ni brasas, ni testigos que puedan constatar los hechos. Su abuela, una antigua trementinaire, mujer dedicada a recolectar y comercializar hierbas, remedios naturales, pero sobre todo trementina y mucha sabiduría, intenta hacerla ver más allá de las llamas.

Con esta pieza, Camadons pretende profundizar en la memoria rural y las leyendas populares, poniendo atención en la tradición familiar y la reinterpretación de un pasado colectivo. Director y productor de cine que desde 2023 forma parte del equipo directivo del Festival UIINu, dedicado a la difusión del talento audiovisual emergente y la creación contemporánea.

Ambas nuevas propuestas que vale la pena ver.