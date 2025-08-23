El poeta chileno Raúl Zurita ha cancelado su participación en la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), donde Chile es el país invitado de honor y el escritor uno de los eventos principales.

La noticia se dio a conocer a través de redes sociales, donde sólo se señaló que la cancelación se debía a “causas de fuerza mayor”.

En su agenda, Zurita tenía programado el performance “El desierto grita: Raúl Zurita y su poesía performativa”, junto a Pilar Barba, el 27 de agosto, y la lectura: "Cuando emergió el sol naufragamos: un viaje alrededor de Zurita", con Julia Santibáñez, el 30 de agosto. También tenía agendada la presentación “Voz, poesía y pensamiento”, el 28 de agosto, en el Instituto de Filológicas de la UNAM.

Lee también: Egipto rescata del fondo del mar vestigios de una ciudad de la dinastía ptolemaica

En su lugar, el 30 de agosto se estrenará a nivel mundial “Solo escombros tus cordilleras/ solo desiertos tus océanos/ solo cenizas tu corazón” obra visual de Zurita que será seguida de un conversatorio sobre su impacto en la literatura latinoamericana con Rocío Cerón, Julia Santibáñez y Hernán Bravo Varela. La cita será a las 12 horas en el Foro sin fronteras del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM.

Actualmente se exhibe en la Casa del Lago de la UNAM “Verás: el último proyecto”, que trata sobre la proyección de 22 versos de Zurita en el acantilado de Caleta Vítor, al norte de Chile. La muestra estará hasta el 19 de diciembre.

Lee también: “Que vengan las auditorías”, reta Paco Ignacio Taibo tras desecho de libros en San Diego