Tras convertirse en la tercera habitante en salir de la "La casa de los famosos México", Ninel Conde reapareció en redes desde Miami, y aclaró que no es que no hayan votado por ella, simplemente ella fue la que "se salió".

Al siguiente día de su salida, suspendió varias entrevistas que tenía agendadas, sólo estuvo en los programas matutinos de Televisa y en la dinámica que organiza ViX con los exhabitantes, al resto, Ninel les dijo "no".

Su salida fue sorpresiva para muchos, pues algunos la veían como una carta fuerte dentro del reality, e incluso se pensó que llegaría a la final, sin embargo, su rostro de sorpresa y hasta de enojo tras abrirse la puerta hacia la calle y no hacia La Casa, mostraron la sorpresa en la propia Ninel.

Una vez afuera, se dijo "aliviada" y conforme con lo que el público decidió.

Ninel Conde aclara su salida de "La casa de los famosos México"

En un video que Ninel Conde compartió en sus redes, y donde se encontraba con su amigo Mauricio Mejía, la cantante habló sobre su participación y su salida de "La casa de los famosos", y dejó claro que no la sacaron, sino que ella se salió.

"Claro que votaron pero yo ya estaba muy cansada", expresó.

Contó que un policía la cuestionó sobre las muchas maletas que llevaba, a lo que ella le contó:

"Pues fíjese que estuve en un reality que se supone duraba dos meses y medio, por eso traje tantas cosas pero pues me salí a las tres semanas porque no aguanté", expresó.

La "Bombón Asesino" reiteró que no es que la hayan sacado, sino que ella fue quien se salió.

"No me sacaron, me salieron, me salí", resaltó,

Su amigo Mauricio Mejía hizo un par de comentarios que llamaron la atención, cuando Ninel Dijo que se había salido del reality, él dijo:

"Por contrato".

Y cuando Conde tocó el tema de la gente que votó por ella, Mejía remató:

"Ya estaba firmado eso chavas, pa qué votaron".

Ninel sonreía y en una ocasión le pidió a Mauricio que se callara, pero con despreocupación.

En los videos que circulan en redes, varios cibernautas confiesan que la versión de Ninel no es real, y lo que sí es real es que Conde nunca se esperó que saldría.

"No le creo… porque salió muy enojada, alguien que pide salir, sale feliz, creo que para su ego fue humillante salir con alguien con menos fama que ella". "Ninel haciendo de todo menos aceptar que el público la sacó", se lee entre los comentarios.

Eso sí, Ninel no pierde la oportunidad de atacar a Mar Contreras, la habitante del Cuarto Noche con quien tuvo más roces dentro de La Casa, y con quien se subió al carrusel que finalmente la dejó fuera del reality.

"No es de pensar y de observar que la señora Mar tiene problema con todas las mujeres. Cuando todas coinciden, ¿no será que la que no sabe hacer equipo con mujeres es la que se victimiza con los hombre? no sé... ¿cómo fue?", escribió Ninel.

