Esta noche se dio a conocer al tercer eliminado de , que abandona el reality show después de Olivia Collins y Adrián Di Monte, quienes no lograron conseguir el apoyo suficiente de sus fans para permanecer una semana más.

Hay que recordar que la de esta ocasión estaba llena de nombres que hace unos días era impensable que se vieran como una opción para ser el participante que volviera a su hogar, entre ellos, Facundo, Ninel Conde, Mar Contreras, Alexis Ayala y Guana.

Antes del posicionamiento, las votaciones iban muy parejas, pero, con los comentarios en rede sociale se podía intuir que el tercer eliminado sería una decisión muy reñida; sin embargo, parece que para los concursantes estaba claro quién debía abandonar el set.

Durante la gala de este domingo 17 de agosto del 2025, de los ocho famosos que quedan sin contar a los que visitaron la sala de eliminación, cinco de ellos se formaron en la fila de Alexis, entre los comentarios que le hicieron, se puede ver que el conflicto con el “Bombón asesino” tuvo mucho que ver con esta elección.

Tras la pelea en la que se le acusó al actor de ejercer violencia verbal, tuvo un marcado cambio de actitud, mismo que algunos como Dalilah Polanco creen que su “papel de villano” como en las telenovelas, ya se ha apoderado de él.

El segundo que se quedó con el resto de los posicionamientos fue Facundo que vio desfilar a la triple A, es decir, Aaron Mercury, Abelito y Aldo De Nigris, quienes más allá de darle comentarios negativos, le pidieron al comediante que cambie ciertas actitudes que tuvo durante la semana, como la “broma” que le hizo al sobrino de Poncho.

¿Quién fue el tercer eliminado de La Casa de Los Famosos México?

Ninel Conde se convirtió en la tercera eliminada de La Casa de Los Famosos México, tomando por sorpresa a todos los habitantes, pues, Alexis Ayala había recibido la mayoría de los posicionamientos y en su segunda semana consecutiva dependiendo del voto del público para permanecer en la competencia por los cuatro millones de pesos que se llevará el ganador del reality show.

Seguramente durante los siguientes días veremos una reestructuración de las alianzas, pues, algunos que veíamos todo el tiempo juntos como Aldo, Aaron y Abelito con Facundo, parecen no haber concluido bajo los mejores términos esta gala de eliminación.

