Después de la tercera nominación en "La casa de los famosos México", el Cuarto Noche se fortaleció, y los integrantes varones, Aldo De Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury, le reiteraron su cariño, apoyo y acompañamiento a Mar Contreras, la único mujer dentro de la habitación y quien nuevamente está entre los cinco nominados.

Mar Contreras, cantante y actriz, ha ganado adeptos en los últimos días, y aunque para muchos era un tanto desconocida, su desempeño en el reality, así como su manera de confrontar a Ninel Conde le ha sumado seguidores, los cuales la salvaron en la nominación pasada, y aunque aún falta saber quién de los nominados se lleva la salvación, si Mar finalmente se queda en la placa de nominados, bien podría ser salvado nuevamente.

Mar Contreras se conmueve por palabras del Cuarto Noche

Mar Contreras se conmovió hasta las lágrimas luego de que sus compañeros de cuarto le externaron su cariño y apoyo ante el distanciamiento que hay entre el resto de mujeres del La Casa y ella, pues Ninel Conde, Mariana Botas, Dalilah Polanco y Eleine están en el Cuarto Día y han pintado "raya" con ella, en especial Ninel.

Aldo De Nigris, líder de la semana, y Abelito, uno de los favoritos del reality, le ofrecieron a Mar defenderla y cuidarla, así como procurar salvarla lo más que se pueda, le dijeron que si sentía sola ellos estarían ahí para acompañarla, aunque no se maquillen.

Abelito: No somos mujeres para acompañarte en el maquillaje pero de cierta forma estar ahí para que no te sientas que estas sola...

Aldo: Que sepas que en lo que podamos te vamos a defender y cuidar..

Abelito: Cocina lo que sea si te sientes sola estamos ahi no nos espanta…

Mar, quien dice que se siente muy a gusto en el Cuarto Noche, no pudo evitar llorar ante las palabras de sus compañeros, así que agradeció el gesto, y ella, así como Alexis Ayala, piensa que es muy gacho que la exclusión más grande que ha sentido viene de parte de las mujeres de La Casa.

En redes se está volviendo viral un video en el que Ninel Conde le dice "fea" a Mar Contreras sin mencionar su nombre.

En redes se está volviendo viral un video en el que Ninel Conde le dice "fea" a Mar Contreras sin mencionar su nombre.

Ninel llamando "fea" a Mar A SUS ESPALDAS y ya se lo dijo Alexis: NO PROYECTES TUS INSEGURIDADES 🗣️🗣️

