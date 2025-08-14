Más Información

Abre en Oaxaca Casa Villa de Antequera, nuevo recinto de Fomento Cultural Banamex

Era un árbol y se convirtió en un bosque: El Chopo cumple 50 años

FBI recupera una segunda carta de Hernán Cortés; el documento fue robado del AGN

Con concierto y conferencia, El Colegio Nacional celebra a Julián Carrillo

FOTOS: Proyecciones de lo que podría ser el Parque del Muralismo Mexicano en el antiguo Centro SCOP

Coreografías, talleres y cine, en el primer Festival de danzas negras

Después de la, el se fortaleció, y los integrantes varones, Aldo De Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Aarón Mercury, le reiteraron su cariño, apoyo y acompañamiento a Mar Contreras, la único mujer dentro de la habitación y quien nuevamente está entre los cinco nominados.

Mar Contreras, cantante y actriz, ha ganado adeptos en los últimos días, y aunque para muchos era un tanto desconocida, su desempeño en el reality, así como su manera de confrontar a Ninel Conde le ha sumado seguidores, los cuales la salvaron en la nominación pasada, y aunque aún falta saber quién de los nominados se lleva la salvación, si Mar finalmente se queda en la placa de nominados, bien podría ser salvado nuevamente.

Mar Contreras se conmueve por palabras del Cuarto Noche

Mar Contreras se conmovió hasta las lágrimas luego de que sus compañeros de cuarto le externaron su cariño y apoyo ante el distanciamiento que hay entre el resto de mujeres del La Casa y ella, pues Ninel Conde, Mariana Botas, Dalilah Polanco y Eleine están en el Cuarto Día y han pintado "raya" con ella, en especial Ninel.

Aldo De Nigris, líder de la semana, y Abelito, uno de los favoritos del reality, le ofrecieron a Mar defenderla y cuidarla, así como procurar salvarla lo más que se pueda, le dijeron que si sentía sola ellos estarían ahí para acompañarla, aunque no se maquillen.

Mar, quien dice que se siente muy a gusto en el Cuarto Noche, no pudo evitar llorar ante las palabras de sus compañeros, así que agradeció el gesto, y ella, así como Alexis Ayala, piensa que es muy gacho que la exclusión más grande que ha sentido viene de parte de las mujeres de La Casa.

En redes se está volviendo viral un video en el que Ninel Conde le dice "fea" a Mar Contreras sin mencionar su nombre.

Christian Nodal …¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista. Foto: AFP

Christian Nodal… ¿engañó a Belinda con Ángela Aguilar? Esto insinuó en entrevista

Peso Pluma y Kenia Os/ AP

Kenia Os se luce en bikini en la piscina y vacaciona con Peso Pluma en Napa

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé". Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/Instagram

Nodal pide perdón a Cazzu: "No sabía que me iba a enamorar el mismo mes que me separé"

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia. Foto: Photo by VALERIE MACON / AFP / Photo by Jordan Strauss/Invision/AP.

Ana de Armas dice estar lista para tener un bebé, pero Tom Cruise no la reconoce como novia

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida. Foto: AFP / The Grosby Group

Christian Nodal dice que es mujeriego, que Cazzu fue la culpable del rompimiento y Ángela es el amor de su vida