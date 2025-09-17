Después de un momento emotivo, las cosas se pusieron tensas dentro de La Casa de los Famosos México, debido a un enfrentamiento entre Aldo de Nigris y Shiky, cuando éste trató de hacer ver a los exintegrantes del Cuarto Noche que una vez más habían cerrado filas y habían dejado a Dalilah Polanco, Luis Rodríoguez "El Guana" y a él fuera de una celebración.

La situación comenzó cuando a los ocho habitantes de la casa (Alexis Ayala, Mar Contreras, Aarón Mercury, de Nigirs, Abelito, Polanco, "El Guana" y Shiky), los anfitriones de la gala Odalys Ramírez y Diego de Erice les proyectaron un poco de la historia de Aldo, quien fue pasando fotografías y explicándolas.

Al terminar esta actividad La Jefa les pidió que salieran al jardín yse distribuyeran, cuando lo estaba realizando sonó el sonido de "congelados", en ese momento nadie se podía mover y de la suite del líder de la semana bajo la señora Lety, abuelita de Aldo de Nigris, quien de inmediato fue a abrazar a su nieto y a decirle que era lo mejor que le había pasado en la vida.

"Estás muy bien, eres un campeón, estás muy bien, tu abuelo te manda saludos, todos están perfectos, Rambo feliz viéndote en la tele. Somos felices contigo y obviamente Toño eres tú, no perdí a nadie, te tengo a ti"; le dijo a Aldo su abuelita haciendo que llorara.

Quien también es conocida como doña Alegría, le explicó a Aldo que todo Monterrey y la familia completa estaban con él, y después de llenarlo de besos se despidió de todos y salió por la puerta del jardín de la casa.

Fue entonces que el problema comenzó, cuando los cinco exintegrantes del Cuarto Noche comenzaron a hacer un círculo dejando a Dalilah, Guana y Shiky fuera, algo que el conductor español les hizo ver y les comentó que era un momento muy bonito donde estaban todos contentos por Aldo, como para que cerraran nuevamente filas excluyéndolos.

"Pero qué necesidad, denos la mano a nosotros también, no somos perros, de verdad. En este momento todos estamos llorando, no se cierren, se siente muy feo", expresó Shiky a Mar, quien le acababa de decir que no fue intencional sino algo automático.

También Aarón intentó suavizar las cosas diciendo lo mismo que Mar, pero Guana le explicó que sí se sienten excluidos. Ya estando todos en la sala, Mercury les explicó a sus compañeros de "la manada" cómo se habían sentido los otros tres miembros, y les pidió que por favor se tuviera un poco cuidado en detalles como ese, a los cual todos estuvieron de acuerdo.

Pero Alexis volvió a tocar el tema con Shiky y éste le dijo que sí se había sentido feo. Todavía calmado, Aldo le comentó que entendía pero que tal vez no era el momento para el reclamo; Alexis volvió a insistir en que había sido un momento muy de ellos pero que les ofrecía nuevamente disculpas, lo que dio pie a que Shiky retomara su malestar, a pesar de que de Nigris le dijo que ya lo dejara.

"Aldo lo dice en el sentido de, ya pasó no le demos más importancia, pero esa respuesta lo convierte en algo más grande y poco personal al decir, quiero seguir hablando; ya lo entendimos", expresó Alexis.

Pero a pesar de que Shiky nuevamente le pidió disculpas a Aldo, éste volvió de la cocina a la sala y ya alterado le dijo a el exhabitante del Cuarto Día:" Ya guey, no le den más vueltas, acaba de venir mi abuela, fue una acción, les pedimos disculpas ¡ya, al chile! te lo digo de corazón", dijo Aldo de Nigris.

Nuevamente todos se fueron a hacer sus actividades por su lado, el equipo de Alexis se fue a la cocina y Dalilah, Shiky y Guana a la fogata, ahí los tres comentaron por un rato lo complicado que estaba siendo la convivencia dentro de la casa, sobre todo porque los otros cinco habitantes seguían sin entender el juego individual ycontinuaban con su plan de atacarlos usando su ventaja numérica, por lo cual decidieron ya no seguir con ese juego y tratar de pasarla bien el tiempo que tuvieran que estar en la casa.

Incluso Guana aceptó que ya no era divertido estar ahí, y que era estresante despertar y no saber cómo hacer más llevadero el día; lo mismo sucedía con Dalilah y Shiky, asegurando que preferían soltar y dejar que el público decidiera, sobre todo ahora que entraban a la recta final del reality; pero el ambiente se puso nuevamente tenso entre los ocho habitantes.

Antes de esta discusión La Jefa comenzó a mover las cosas con el llamado "panel del terror", donde cuatro participantes que hubieran obtenido un boleto dorado en el cine, tenían la posibilidad de elegir entre cuatro privilegios: votos -3, al nombre que eligieran para esta opción se le restarían tres puntos del total que le dieron; nominación-3, el habitante elegido perderá su nominación de tres puntos; votosx2, quien fuera puesto en este lugar sus puntos valdrán el doble; y por último nominación x4; el elegido para esta opción tendrá que seleccionar a 4 participantes para que nominen a alguien con 2 puntos.

Aldo, Abelito, Guana y Shiky fueron los afortunados de obtener esta ventaja. El primero en entrar al confesionario fue Guana, quien eligió para sí mismo la posibilidad de la nominación x4. El siguiente fue Aldo, quien le quitó a Alexis su nominación de 3 puntos. Abelito eligió a Mar para el benefició de -3 votos; y finalmente Shiky eligió el beneficio de votos x2 para él. Un sistema que nuevamente moverá todas las nominaciones mañana y por lo tanto la placa.

