La Casa de Los Famosos 3: eliminación de Elaine Haro desata la mejor ola de memes

El pasado domingo 14 de agosto, se vivió en México la tradicional gala de eliminación, que reveló al séptimo participante que se despide del gran premio y sale de las instalaciones de la casa.

Tras una racha de puros eliminados del ahora extinto, Cuarto Día, y contando únicamente con Shiky -del equipo Día- en la placa de nominados, la noche estuvo llena de tensión y nervios, por parte de todos los integrantes que tuvieron que entrar a la Sala de Eliminación.

Tras un cardiaco momento en la rueda del destino, a la que tuvieron que entrar Elaine y Shiky, la noche culminó con la salida de Elaine Haro, del equipo Noche, quien se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de Los Famosos México.

Miles de usuarios acudieron a las diversas plataformas de redes sociales para expresar sus opiniones respecto a la salida de Elaine Haro de la casa más famosa de México, desatando una ola de memes y reacciones.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México. Foto: X
Mientras algunos lamentaron la salida de Elaine, otros usuarios celebraron esta victoria del equipo Día.

El vestido de Dalílah Polanco llamó la atención de muchos internuatas, por "darle un aire" a uno de los que usaba Taylor Swift durante la era Evermore en The Eras Tour.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México. Foto: X
Otros usuarios expresaron su tristeza por la salida de Elaine relacionándola con el supuesto posible romance entre Aldo De Nigris y ella.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México. Foto: X
Durante la gala, la esposa de Alexis Ayala se ganó la burla de muchos usuarios.

Asimismo, diversos internautas expresaron su molestia con la permanencia de Alexis Ayala en la casa.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México. Foto: X
Mientras que otros se mofaron de quienes no lo apoyan, ya que el actor ha permanecido en la competencia.

Memes de la séptima noche de eliminación en La Casa de Los Famosos México. Foto: X
Alguno internautas también señalaron las diferentes reacciones que tuvieron los integrantes del equipo Día y el equipo Noche a la salida de Elaine Haro.

