Polaroid con tu artista favorito: los riesgos que pocos advierten al usar IA con Gemini

Las fotos Polaroid con famosos generadas con inteligencia artificial a través de plataformas como Gemini son una de las modas más compartidas en internet.

Pero la emoción de tener un “recuerdo” con tu artista favorito podría traer consecuencias serias: desde pérdida de privacidad hasta la posibilidad de que tu imagen termine en bases de datos o sea usada en contextos indebidos

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí. Foto: Redes Sociales

Lee también: Chumel Torres reacciona a camión de refrescos que cayó dentro de socavón en Iztapalapa

¿Qué pasa con tus fotos al subirlas a Gemini?

El proceso para generar estas imágenes es sencillo: basta con subir una foto a la plataforma y, en segundos, aparece transformada en una Polaroid al lado de tu artista favorito. Lo que pocos consideran es que esas imágenes no desaparecen al instante.

Muchas veces se almacenan en bases de datos que alimentan algoritmos de inteligencia artificial. Esto significa que tu rostro podría circular en espacios digitales sin tu consentimiento y sin que sepas qué uso le darán.

¿Cuáles son los principales riesgos de estas Polaroids con IA?

De acuerdo con el sitio de Enigma Security advierten que existen amenazas claras:

Suplantación de identidad: tu foto podría usarse para crear perfiles falsos.

para crear perfiles falsos. Deepfakes: tu rostro puede manipularse en videos o imágenes engañosas.

en videos o imágenes engañosas. Exposición innecesaria: incluso en plataformas aparentemente seguras, hay riesgo de filtraciones o hackeos.

La mayoría de los usuarios ignora estos peligros porque la emoción de tener una foto con su artista favorito pesa más que pensar en la seguridad de sus datos.

¿Cómo hacer fotos polaroid con IA junto a tu famoso favorito? Consulta aquí. Foto: Redes Sociales

Lee también: Bellakath ayuda a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa y dona material de curación

¿Cómo disfrutar de esta moda sin arriesgar tu seguridad?

La respuesta no es abandonar la tendencia, sino usarla con responsabilidad:

Lee con atención las políticas de privacidad antes de subir fotos.

Evita compartir imágenes privadas o de familiares.

o de familiares. Prefiere plataformas que ofrezcan la opción de borrar tus datos después de usarlos.

Considera alternativas seguras como programas de edición offline (Photoshop, GIMP), donde mantienes el control total de tu información.

También te interesará:

Calendario Pensión Bienestar septiembre 2025; ¿quiénes recibirán primero los 6 mil 200 pesos?

Ana Karen Sotero, la voz que no se dejó ignorar en el Congreso de CDMX; "muchos diputados estaban usando el celular, sin prestar atención"

Desde Eclipse Lunar hasta Luna de Cosecha; los eventos astronómicos de septiembre

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov