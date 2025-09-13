Bellakath ayuda a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa y dona material de curación

Más Información

México continúa de luto tras la , el pasado 10 de septiembre. El accidente se registró sobre el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, un distribuidor vial de los más concurridos al oriente, dejando un saldo de 90 personas lesionadas y 10 muertos.

Ante la magnitud de lo ocurrido, la empatía de los mexicanos se hizo presente y la CDMX se convirtió en el escenario de muchos actos de bondad en apoyo a las víctimas que aún se encuentran en el hospital con graves lesiones y sus familiares que esperan a las afueras.

Ante la emergencia, muchas personalidades han aportado para ayudar a la comunidad afectada con distintos gestos, sin embargo la cantante urbana Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Bellakath ayuda a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Por medio de redes sociales, la intérprete de “Gatita” se sumó a las brigadas de ayuda con una generosa aportación que fue reconocida por sus fans al compartir una captura de pantalla de una transferencia bancaria a una de las cuentas de donativos para comprar material de curación para las víctimas.

Asimismo, en otra imagen, Bellakath mostró fotos de su equipo de trabajo preparando las cajas con insumos médicos para entregarlos en los hospitales donde se encuentran los heridos e invitando a la comunidad a apoyar.

“Aquí siguen preparando los materiales de curación, hoy no dormimos hasta no entregar y además documentaré algunas cositas. Si está en sus manos ayuden, nunca está de más”, escribió.

La artista se sumó a las brigadas de ayuda con una generosa aportación que fue reconocida en la red. Foto: Captura de pantalla
La artista se sumó a las brigadas de ayuda con una generosa aportación que fue reconocida en la red. Foto: Captura de pantalla

