Bellakath ayuda a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa y dona material de curación

México continúa de luto tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, el pasado 10 de septiembre. El accidente se registró sobre el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, un distribuidor vial de los más concurridos al oriente, dejando un saldo de 90 personas lesionadas y 10 muertos.

Ante la magnitud de lo ocurrido, la empatía de los mexicanos se hizo presente y la CDMX se convirtió en el escenario de muchos actos de bondad en apoyo a las víctimas que aún se encuentran en el hospital con graves lesiones y sus familiares que esperan a las afueras.

Ante la emergencia, muchas personalidades han aportado para ayudar a la comunidad afectada con distintos gestos, sin embargo la cantante urbana Katherinne Huerta Díaz, mejor conocida como Bellakath.

Leer también: VIDEO: Influencer sobrevive a explosión de pipa de gas en Iztapalapa y muestra quemaduras en el brazo

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Bellakath ayuda a víctimas de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Por medio de redes sociales, la intérprete de “Gatita” se sumó a las brigadas de ayuda con una generosa aportación que fue reconocida por sus fans al compartir una captura de pantalla de una transferencia bancaria a una de las cuentas de donativos para comprar material de curación para las víctimas.

Asimismo, en otra imagen, Bellakath mostró fotos de su equipo de trabajo preparando las cajas con insumos médicos para entregarlos en los hospitales donde se encuentran los heridos e invitando a la comunidad a apoyar.

“Aquí siguen preparando los materiales de curación, hoy no dormimos hasta no entregar y además documentaré algunas cositas. Si está en sus manos ayuden, nunca está de más”, escribió.

Leer también: Despiden a Alicia Matías, la "abuelita de Iztapalapa", con las mejores frases e imágenes

La artista se sumó a las brigadas de ayuda con una generosa aportación que fue reconocida en la red. Foto: Captura de pantalla

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs