VIDEO: Influencer sobrevive a explosión de pipa de gas en Iztapalapa y muestra quemaduras en el brazo

El pasado 10 de septiembre, se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa, al ser un distribuidor vial de los más concurridos al oriente de la CDMX, el saldo de esta tragedia dejó 90 personas lesionadas y 10 muertos.

Con el paso de los días, decenas de historias y videos de lo ocurrido han sido difundidas por medio de redes sociales, ampliando el panorama de las repercusiones de este accidente. Entre los relatos que han causado conmoción entre los internautas, destacó la experiencia del influencer Juan Luis Cervantes, conocido en TikTok por compartir contenido dedicado a la Barbería.

Por medio de redes sociales, el influencer compartió que el pasado miércoles se encontró de frente con la tragedia mientras conducía por el segundo piso de la vialidad.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Influencer sobrevive a explosión de pipa de gas en Iztapalapa

En estado de shock y con los brazos quemados, Juan Luis grabó pequeños clips de las labores de rescate en el Puente de la Concordia y relató que las llamas de la explosión alcanzaron gran altura, por lo que tuvo que salir de su vehículo para salvar su vida.

“Es horrible de verdad, lo que acaba de pasar aquí en Zaragoza. Hubo una explosión y yo dejé el carro allá arriba y vi como las flamas empezaron a quemarme… hay muchas explosiones”, mencionó mientras mostraba sus heridas.

Asimismo, mientras esperaba ser atendido por los servicios de emergencia, lamentó lo ocurrido con la gente que estuvo debajo del puente y recibió todo el impacto de la explosión. Mas tarde, grabó un pequeño video a bordo de la ambulancia donde escribió: "Volví a nacer".

