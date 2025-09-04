Más Información

Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Por medio de redes sociales, se difundió el de una señora atacando a un joven a bordo del Metrobús de la CDMX, mientras le gritaba que se alejara de ella por temor a ser contagiada. El hecho capturó la atención de los usuarios, provocando indignación por el comportamiento de la mujer, a quien apodaron "".

En el clip que apenas dura unos segundos, se observa a la agresora golpear con una botella de agua al joven que interpone su brazo para esquivar el daño. “¡Quítate!... el que está mal eres tú. Si nos está molestando tu herpes en los ojos ¿por qué no te largas?", reclamaba la mujer.

Mujer agrede a hombre en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo

El video fue grabado por una persona entre los espacios de los asientos y, aunque no se alcanza ver a la víctima, presuntamente el joven presentaba una infección en el ojo, lo que detonó la histeria de la pasajera.

Tras los señalamientos, el hombre mencionó que llamaría al oficial de la estación, a lo que la agresora mencionó: “Tráelo, yo le voy a decir que me estas molestando con tu herpes, ve a traerlo… yo aquí no quiero en mi asiento herpes”.

Cabe destacar que de acuerdo con algunos usuarios, el video ocurrió en el 2019 y recientemente se viralizó en redes sociales, capturando la atención de los internautas, quienes comentaron:

  • "Ni que la fuera a besar a la doña"
  • "¿Cómo supo que era herpes?"
  • "La señora debe de estar en su casa, así estará segura."
  • "Jajajaja, y pegándole con la botella que después le va a tomar"
  • "Que paciencia la del muchacho"

