Video: Mujer agrede a joven en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo; la bautizan como “Lady Herpes”

Mujer agrede a hombre en Metrobús de CDMX por supuesta infección en el ojo

El video fue grabado por una persona entre los espacios de los asientos y, aunque no se alcanza ver a la víctima, presuntamente el joven presentaba una infección en el ojo, lo que detonó la histeria de la pasajera.

Tras los señalamientos, el hombre mencionó que llamaría al oficial de la estación, a lo que la agresora mencionó: “Tráelo, yo le voy a decir que me estas molestando con tu herpes, ve a traerlo… yo aquí no quiero en mi asiento herpes”.

🚨 #LadyHerpes :

Por este video de una mujer que agredió a un chico en el camión, según ella porque el chico tenía herpes y no quería contagiarse.

🤡

"No quiero tu herpes en mi lugar, lárgate", gritaba.

🗣️

Ya había salido en otro video agrediendo a una mujer, identifiquemosla.… pic.twitter.com/1QqRk7Ioay — Porque es tendencia en México (@XQestendenciaMX) September 4, 2025

Cabe destacar que de acuerdo con algunos usuarios, el video ocurrió en el 2019 y recientemente se viralizó en redes sociales, capturando la atención de los internautas, quienes comentaron:

" Ni que la fuera a besar a la doña "

"¿Cómo supo que era herpes?"

" La señora debe de estar en su casa, así estará segura. "

" Jajajaja, y pegándole con la botella que después le va a tomar"

"Que paciencia la del muchacho"

dcs