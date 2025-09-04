Japón lanza monedas conmemorativas de “Dragon Ball” por su 40 aniversario; así lucen las piezas de colección

Lanzan monedas conmemorativas de “Dragon Ball” en Japón

Se presenta en un estuche de cuero y tendrá un precio de 16.500 yenes (unos 95,50 euros/110 dólares), con un máximo de 25.000 unidades disponibles, según detalló la institución en un comunicado.

Las monedas 'proof' son aquellas acuñadas mediante una técnica especial que otorga brillo a la superficie y resalta con nitidez los relieves de sus motivos, según la Casa de la Moneda nipona.

El otro set incluye una medalla de cobre rojo con Goku adulto en el anverso y la esfera de dragón de cuatro estrellas en el reverso, presentada en un estuche especial. Tendrá un precio de 3.100 yenes (18 euros/20 dólares) y tendrá una tirada de 60.000 unidades.

Las solicitudes para adquirirlas estarán abiertas entre este viernes y el 25 de septiembre mediante correo postal o la tienda en línea de la institución. Si la demanda supera la oferta los compradores serán seleccionados mediante sorteo.

El 40 aniversario de Dragon Ball se celebró oficialmente el 20 de noviembre de 2024, aunque los lanzamientos conmemorativos se consideran todavía dentro del año natural del aniversario.

