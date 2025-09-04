Shein usa imagen de Luigi Mangione para promocionar ropa y luego la elimina; esto fue lo que pasó realmente

Una nueva polémica en el mundo del fast fashion acaparó los reflectores, pues a través del sitio web de Shein se promocionó una camisa de hombre con la imagen de Luigi Mangione, modelando el artículo.

Rápidamente, la foto de la prenda con un costo de 11.69 dólares y usada por el joven de 26 años que actualmente se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, causó revuelo en la red, poniendo en duda los estándares del sitio web de Shein.

Cabe destacar, que Magione fue acusado en el 2024 de asesinar a Brian Thompson, CEO de United Healthcare, una de las compañías de seguros médicos más poderosas en Estados Unidos. Su caso se volvió tan mediático que su rostro fue conocido mundialmente.

Leer también: Caída de Telcel y AT&T provoca la mejor lluvia de memes; usuarios reaccionan con humor ante las fallas

Luigi Magione fue acusado en 2024 de asesinar al CEO de United Healthcare. Foto: Captura de pantalla

Shein usa imagen de Luigi Mangione para promocionar ropa y luego la elimina

La camisa blanca con flores en tono azul con verde y botones al frente, se agotó en la plataforma tras la polémica de que el modelo tenía un gran parecido con Luigi Mangione, levantando sospechas por un presunto uso de Inteligencia Artificial o Photoshop para lograr la similitud en el rostro.

Por su parte, Shein argumentó para el medio estadounidense, TMZ, que la foto fue compartida en la plataforma por un proveedor externo, asimismo, en cuanto tuvieron conocimiento de la violación a sus políticas, se eliminó la foto de inmediato.

Leer también: Series Netflix: ¿habrá temporada 3 de Merlina?; esto se sabe

Esta es la polémica imagen de Magione. Foto: Captura de pantalla

“Tomaremos las medidas pertinentes contra el proveedor de acuerdo con nuestros lineamientos”, mencionó el vocero de la compañía.

Además, la empresa aseguró que se encuentran trabajando para reforzar sus estándares y que no vuelva a ocurrir un caso similar.

También te interesará:

Adultos mayores con INAPAM; ¿cómo inscribirse al programa de Vinculación Productiva para recibir hasta 14 mil pesos?

Eclipse Solar más largo del siglo: conoce la duración del fenómeno astronómico; será visible en varias partes del mundo

Terremoto en Rusia: Abuelita se viraliza tras llevar a su nieto a “conocer” un tsunami; “Nunca había visto uno”

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dcs