Lanzan corrido en honor a las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa y se viraliza en TikTok: ¿qué dice la letra?

Tras la explosión de la pipa de gas en Iztapalapa que dejó 90 lesionados y 4 personas muertas, al sufrir una volcadura sobre la Calzada Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia; las imágenes de la tragedia causaron conmoción en redes sociales.

Al lugar, rápidamente acudieron servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas para atender a decenas de heridos que resultaron con quemaduras y para controlar la dispersión del combustible de la pipa.

Esta tragedia y las historias alrededor de las víctimas, provocó una oleada de reacciones en redes sociales, entre las que destacó un corrido en honor a las personas que perdieron la vida en el Puente de la Concordia.

Una pipa de gas volcó y explotó en el bajo Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa, el miércoles 10 de septiembre de 2025. Foto: Juan Carlos Williams/EL UNIVERSAL

Lanzan corrido en honor a las víctimas de la explosión de la pipa en Iztapalapa

En TikTok rápidamente se viralizó el corrido de lo que sucedió en Iztapalapa, pues en su letra se narran los hechos con la ubicación de la explosión y el dolor que sufrieron las víctimas.

“Eran las 2:20, la tarde se partió un rugido en Zaragoza, la tarde se destrozó… El cielo se pintaba con humo y con terror, la pipa dio la vuelta y la flama reventó. 57 almas marcadas por el fuego, 19 muy graves peleando contra el tiempo. (...) Las sirenas gritaban, retumbaba el concreto y un Puente de Concordia se volvió puro infierno”.

“Saltaban del transporte buscando salvación, los carros calcinados lloraban en ardor; helicópteros bajan con heridos en dolor, cinco alzan por el aire buscando un hospital, los bomberos peleaban con el monstruo de gas; La ciudad detenida no podía respirar, metro, trole y caminos cerrados sin piedad. El oriente lloraba la desgracia mortal”.

@noticorridos Corrido de #ExplosionIztapalapa Esta tarde una pipa de gas volcó y explotó en la zona del Puente de la Concordia, Iztapalapa. El saldo preliminar es de más de 50 personas lesionadas. Autoridades y cuerpos de emergencia ya controlan la situación y apoyan a la ciudadanía. #CDMX #Iztapalapa #Noticia #Mexico ♬ sonido original - noticorridos

El tema lleva 1.8 millones de reproducciones y los usuarios comentan mensajes de apoyo a las víctimas.

"Iztapalapa esta de luto oraciones para los que están en hospital"

"Lloré al ver todo lo que pasó, en pensar en todas las personas"

"Gracias a todos los héroes sin capa que estuvieron ayudando en el lugar"

"El claro ejemplo que la vida te puede cambiar de un momento a otro sin aviso"

"Otra ves nos dueles septiembre"

"México se encuentra triste"

