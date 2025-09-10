Más Información

Punto exacto de la explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa; conoce el mapa de la zona de desastre

Muere influencer Charlie Kirk en tiroteo; esta fue la última publicación del aliado de Trump en Instagram

¿Cómo participar en la tercera etapa de adopciones en Edomex?; esto ofrece el DIF

"¡Al infinito y más allá!": Cineteca Nacional proyectará Toy Story; ¿cuándo ver la icónica película de Pixar?

Día Mundial de Prevención del suicidio; conoce algunas recomendaciones y señales de alerta

Este miércoles 10 de septiembre, se registró la en el sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, alcaldía Iztapalapa; lo que ocasionó la movilización de servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas.

De acuerdo con la información confirmada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, una pipa de 49 mil 500 litros volcó, lo que causó la explosión que, hasta este momento, maneja una cifra de 57 personas lesionadas, de las cuales, 19 se encuentran graves y fueron trasladados a hospitales.

Explota pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
Punto exacto de la explosión de pipa de gas en Iztapalapa

  • Calzada Ignacio Zaragoza: Desde el Eje 1 Norte (Avenida Eduardo Molina y Oceanía) hasta la Autopista México-Puebla.

En las inmediaciones de esta vialidad ocurrió la explosión. Cabe señalar que hasta el momento continúan las labores de los servicios de emergencia para la quema controlada del combustible de la pipa.

  • Puente de la Concordia: El distribuidor vial se encuentra en la Carretera Federal México-Puebla 138, Lomas de Zaragoza, Iztapalapa.

A esta altura fue el punto exacto donde se registró la explosión de la pipa de 49 mil 500 litros, tras su volcadura.

Explota pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL
  • Autopista México Puebla: Al Oriente a partir del Eje 6 Sur.

Se realizaron labores de rescate y actualmente se restableció la circulación vial en la zona.

  • Línea A del Metro: De Pantitlán a La Paz.

El jefe del Metro, Adrián Rubalcava informó a través de su cuenta de Twitter que todas las estaciones se encuentran en operación con circulación continua de trenes.

  • Línea 2 del Cablebús: Desde la estación Constitución de 1917, hasta Santa Martha.

A través de su cuenta de Twitter, la Secretaría de Movilidad informó que se reanudó el servicio de la Línea 2 del Cablebús

Cabe destacar que las autoridades solicitaron mantenerse alejados de la zona, utilizar vías alternas y seguir las indicaciones de Protección Civil.

