Explosión de pipa de gas en Puente de la Concordia en Iztapalapa deja al menos 57 heridos; sigue aquí la cobertura

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, ya se encuentra en el lugar de la emergencia. Detalló que una pipa de 49 mil 500 litros volcó, lo que causó la explosión que, hasta este momento, hay 57 personas lesionadas, de las cuales, 19 se encuentran graves y ya fueron trasladados a hospitales.





Agradeció a todos los servicios de emergencias que acudieron a ayudar.



