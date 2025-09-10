La tarde de este 10 de septiembre se reportó la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

A su llegada al lugar, la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada, dio a conocer que hay 57 personas lesionadas que fueron trasladas a diferentes hospitales de la capital.

Hasta el momento no reportan personas fallecidas, sin embargo, declaró la jefa de Gobierno, hay 19 personas cuyo estado de salud se reporta como grave.

Imágenes y videos compartidos en redes sociales, dan cuenta de la magnitud del siniestro que se generó en el lugar y el pánico que por momentos vivieron las personas que estaban cerca. Algunas de las víctimas se observan con varias quemaduras en el cuerpo caminando y alejándose de la zona.

Una usuaria a bordo del transporte público captó el momento en el que se extendió el fuego tras la explosión de la pipa de gas y entre gritos y pánico, se ve cuando el fuego alcanza varios autos que estaban por debajo del puente de la Concordia.

Varios usuarios de transporte público pasaron instantes de terror al observar como la nube de gas, de la pipa que volcó en Iztapalapa, casi los alcanzaba. Ellos estaban dentro de un camión, no tenía a donde escapar; los gritos son desgarradores. pic.twitter.com/myNqqXdeg2 — Fuentes David (@davidfuentes_) September 10, 2025

Otras personas lograron captar las llamas que emitió la pipa de gas luego de la explosión. En los videos se ven las llamas rojas de varios metros de altura con humo negro expandirse por el cielo.

Explota pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

🚨 Al menos 18 personas resultaron heridas tras la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.



📹 #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/qovnT8L4MB — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2025

Luego del reporte de la explosión, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Operación Policial de la SSC se trasladaron al lugar para realizar las labores de resguardo y retiro de los vehículos involucrados para evitar otros incidentes en la zona.

En el sitio, Policías de la #SSC y @Bomberos_CDMX ya realizan las acciones para apagar el fuego, mientras que en los alrededores continúa el cerco y la evacuación de personas, los desvíos a la circulación vehicular. Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la… pic.twitter.com/fryXJRp08h — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

Explota pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Un conductor que estuvo en el momento de la explosión y resultó herido de las manos, contó a EL UNIVERSAL que solo vio una nube de gas acercándose “vi la nube de gas que venía para acá”, relató.

🗣️ “Vi la nube de gas que venía para acá”



🔴 Un conductor, quien resultó con quemaduras, relata el momento de la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.



📹 #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6dGZ5RXcOt — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2025

Foto: Especial

En otras imágenes se observa a elementos de bomberos atender el siniestro que dejó varios vehículos incendiados.

Policías de la Subsecretaría de Control de #Tránsito y de #OperaciónPolicial de la #SSC continúan con las labores de resguardo en las inmediaciones del Puente de la #Concordia, así como con el retiro de los vehículos involucrados para evitar otros incidentes en la zona. pic.twitter.com/dTASu2Jr84 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 10, 2025

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Myriam Urzúa también se traslado al lugar para atender el caso.

Equipos de emergencia laboran para sofocar un incendio registrado en un vehículo ubicado en Carr. Internacional, Lomas de Zaragoza, @Alc_Iztapalapa.



Evita la zona y permite el paso a vehículos oficiales.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xSIKb1UKIO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2025

