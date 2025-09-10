Más Información
La tarde de este 10 de septiembre se reportó la explosión de una pipa de gas en las inmediaciones del Puente de la Concordia en la alcaldía Iztapalapa.
A su llegada al lugar, la jefa de Gobierno de la CDMX Clara Brugada, dio a conocer que hay 57 personas lesionadas que fueron trasladas a diferentes hospitales de la capital.
Hasta el momento no reportan personas fallecidas, sin embargo, declaró la jefa de Gobierno, hay 19 personas cuyo estado de salud se reporta como grave.
Imágenes y videos compartidos en redes sociales, dan cuenta de la magnitud del siniestro que se generó en el lugar y el pánico que por momentos vivieron las personas que estaban cerca. Algunas de las víctimas se observan con varias quemaduras en el cuerpo caminando y alejándose de la zona.
Una usuaria a bordo del transporte público captó el momento en el que se extendió el fuego tras la explosión de la pipa de gas y entre gritos y pánico, se ve cuando el fuego alcanza varios autos que estaban por debajo del puente de la Concordia.
Otras personas lograron captar las llamas que emitió la pipa de gas luego de la explosión. En los videos se ven las llamas rojas de varios metros de altura con humo negro expandirse por el cielo.
Luego del reporte de la explosión, policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de Operación Policial de la SSC se trasladaron al lugar para realizar las labores de resguardo y retiro de los vehículos involucrados para evitar otros incidentes en la zona.
Un conductor que estuvo en el momento de la explosión y resultó herido de las manos, contó a EL UNIVERSAL que solo vio una nube de gas acercándose “vi la nube de gas que venía para acá”, relató.
En otras imágenes se observa a elementos de bomberos atender el siniestro que dejó varios vehículos incendiados.
La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Myriam Urzúa también se traslado al lugar para atender el caso.
Brugada instruye a Protección Civil y a Secretaría de Seguridad atender emergencia en Puente de la Concordia por explosión de pipa de gas
