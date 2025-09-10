Explota pipa de gas LP en Puente de la Concordia, en Iztapalapa; reportan al menos 18 personas con quemaduras

Servicios de emergencia, bomberos y unidades médicas están en la Calzada Ignacio Zaragoza, en las inmediaciones del Puente de la Concordia, pues se reporta la explosión de una pipa.

Los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) indicó que policías laboran para dar paso a los cuerpos de emergencia.

Lee también: Protección Civil de CDMX presenta Atlas de Riesgo a diputados de Morena; herramienta acumula 170 millones de consultas desde 2019

En la colonia lomas de Zaragoza en la alcaldía Iztapalapa aproximadamente a las 14:20 explotó una pipa de gas cerca de la autopista México-Puebla pic.twitter.com/IKODeLltu7 — Marucho (@MaruchoRaz) September 10, 2025

“Al sitio se dirigen cuatro ambulancias del ERUM y una Unidad de Especial de Rescate”, expuso.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, confirmó que hay 18 personas heridas, con quemaduras de segundo y tercer grado, por la explosión de la pipa, las cuales fueron trasladadas al Instituto Nacional de Rehabilitación.

La funcionaria, que se trasladó al sitio, indicó que fueron 18 vehículos dañados y no hay reporte de personas fallecidas.

Trolebús, Cablebús y Metro suspenden servicio en Santa Martha

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que por el incendio de una pipa hay servicio provisional en dos líneas de trolebús.

Línea 10 Constitución de 1917 - Acahualtepec

Línea 11 Chalco - Parque Tejones.

14:52 #PrecauciónVial | Servicios de emergencia acuden a la Calz. Ignacio Zaragoza a la altura del Puente de la Concordia al Poniente por incendio, oficiales de #Tránsito de la #SSC realizan cortes a la circulación en la zona para agilizar el arribo de las médicas y bomberos,… pic.twitter.com/bJSkB7v62g — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

El secretario de Movilidad de la CDMX, Héctor Ulises García Nieto, informó que se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia, por ello, se suspendió la operación de trolebús y cablebús en Santa Marta.

“Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la situación. No se reportan afectaciones en el #CETRAM, ni en la estación Santa Marta del @MetroCDMX”.

Hace unos minutos se registró la explosión en una pipa de gas en el puente de la Concordia. Por cuestión de seguridad de las personas usuarias instruí la suspensión del servicio del #trolebús y #cablebús en la estación Santa Marta hasta verificar que se encuentre controlada la… — Héctor Ulises García Nieto (@HectorUlisesGN) September 10, 2025

Ante explosión de pipa, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García informó que no hubo afectaciones al Centro de Transferencia Modal (Cetram) y estación del Metro Santa Marta.

Por su parte, el Metro informó que cerrará en los próximos minutos la estación.

El Metro reportó que “derivado de un incendio al exterior y como una acción preventiva para evitar que el humo entre a las instalaciones, se cierra la estación Santa Marta de Línea A, el resto de las estaciones opera con normalidad de Pantitlán a La Paz. Toma previsiones”

14:36 #PrecauciónVial | Incendio de vehículo en Calz. Gral. Ignacio Zaragoza al Poniente a la altura del Puente de la Concordia, servicios de emergencia acuden al lugar. pic.twitter.com/880kzMaoV3 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 10, 2025

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que equipos de emergencia de la dependencia trabajan para sofocar el incendio registrado en un vehículo ubicado en Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa.

Ante esto, la dependencia pidió evitar la zona y permitir el paso a vehículos oficiales.

Equipos de emergencia laboran para sofocar un incendio registrado en un vehículo ubicado en Carr. Internacional, Lomas de Zaragoza, @Alc_Iztapalapa.



Evita la zona y permite el paso a vehículos oficiales.#TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/xSIKb1UKIO — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 10, 2025

Bomberos intentan contener el incendio

El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, informó que ya se atiende la explosión en la colonia Lomas Zaragoza, alcaldía Iztapalapa.

"Atendemos deflagración en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa", indicó en X.

#AlMomento Atendemos deflagración en la colonia Lomas de Zaragoza, alcaldía Iztapalapa. pic.twitter.com/wQxFqB19M2 — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 10, 2025

Policías apoyan en evacuación, vialidad y con sobrevuelo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Bomberos de la Ciudad de México trabajan en el Puente de la Concordia donde se registró la explosión de una pipa.

Los efectivos de la SSC montaron un cerco en las inmediaciones de la zona de la explosión además de que apoyan en la evacuación de personas, informó la dependencia.

También se realizan tareas de vialidad para desviar a los autos que buscan pasar por el Puente, por lo que la circulación está cerrada.

“Se mantiene cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México - Puebla, entre el Eje 6 Sur y el Puente de la Concordia, y la calzada Ermita Iztapalapa a partir de la avenida de Las Torres”, informó al SSC.

De igual forma se desplegó un helicóptero del agrupamiento Cóndores de la Policía capitalina que realiza sobrevuelos en el lugar para apoyar en la coordinación del personal en campo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr