“Escuchamos gritos y a conductores rompiendo vidrios para escapar”; testigos narran terror tras explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Momentos de pánico y desesperación se vivieron la tarde de este miércoles cuando una pipa que transportaba gas LP volcó en la incorporación de la autopista México–Puebla, a la altura del Puente de la Concordia, provocando un incendio de grandes dimensiones que dejó un saldo preliminar de 57 personas lesionadas, 19 de ellas en estado grave, y al menos ocho vehículos calcinados.

El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde, cuando la unidad de carga pesada se volcó sobre su costado derecho al tomar una curva. Pasajeros de una combi que circulaba metros atrás relataron los instantes de terror.

“De repente vimos que salió mucho humo blanco y enseguida un chispazo. En segundos todo se convirtió en fuego, la gente comenzó a gritar y corrimos como pudimos”, narró Daniela Rojas, trabajadora que se dirigía a la estación Los Reyes del Metro.

Lee también: Brugada instruye a Protección Civil y a Secretaría de Seguridad atender emergencia en Puente de la Concordia por explosión de pipa de gas

Equipos de emergencia de la CDMX acuden al Puente de la Concordia, para atender el incendio derivado de una explosión de una pipa de gas. Foto: Valente Rosas (10/09/25)

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y podían observarse desde distintos puntos de la zona oriente. Testigos describieron escenas desgarradoras: personas con quemaduras saliendo de automóviles y de la propia pipa, mientras otros intentaban ayudar.

“Escuchábamos los gritos de auxilio y cómo algunos conductores trataban de romper los vidrios para escapar. Fue horrible”, comentó José Luis Méndez, chofer de transporte público.

🗣️ “Vi la nube de gas que venía para acá”



🔴 Un conductor, quien resultó con quemaduras, relata el momento de la explosión de una pipa de gas en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia.



📹 #VIDEO: @JCWilliams54 | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/6dGZ5RXcOt — El Universal (@El_Universal_Mx) September 10, 2025

Entre los vehículos afectados se encuentran al menos tres tráileres que transportaban cartón y arena, además de automóviles particulares que quedaron reducidos a chatarra.

“Yo iba pasando por el paradero del Metro Los Reyes cuando vi la bola de fuego. La gente corría en todas direcciones, había niños llorando y familias abrazadas sin saber a dónde ir”, relató Rosa Elvira Jiménez, comerciante de la zona.

Lee también: Robo de vehículos en CDMX ha disminuido 7% en lo que va del año: Pablo Vázquez; detenciones por ese delito superan el 6%

Explota pipa de gas en el puente de la Concordia, a la altura de Metro Santa Martha en Iztapalapa. Foto: Valente Rosas/EL UNIVERSAL

Bomberos de la Ciudad de México y del Estado de México trabajaron durante más de cinco horas para sofocar el incendio, apoyados por elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la policía capitalina, quienes acordonaron la zona para evitar más riesgos.

El área permanecerá cerrada hasta concluir las labores de limpieza y peritajes. Autoridades de Protección Civil señalaron que las causas del accidente serán investigadas, mientras los lesionados fueron trasladados a distintos hospitales cercanos.

Los testigos coinciden en una misma frase para describir la tragedia: “Fueron momentos de terror que nunca vamos a olvidar”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr