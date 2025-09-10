Más Información

La con y sin violencia en la Ciudad de México en lo que va del presente año es de menos 7% comparándolo con el mismo periodo de 2024, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, .

En el marco de la contra el Robo de Vehículos, donde estuvieron presentes Pablo Vázquez, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada; se informó de los avances en el combate al robo de vehículos en la capital del país.

Este miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, donde estuvieron presentes Pablo Vázquez, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto: Especial.
Este miércoles 10 de septiembre se llevó a cabo la Reunión de Coordinación Interestatal contra el Robo de Vehículos, donde estuvieron presentes Pablo Vázquez, la titular de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján; y la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Foto: Especial.

Se dijo que las detenciones por el robo de vehículos con y sin violencia aumentaron en un 6.8% de enero a agosto de este año, contra el mismo periodo del 2024.

Resultados en decomisos de autopartes

En lo que va del año, los cateos en inmuebles donde se almacenaban autopartes aumentaron, ya que en este 2025 se han realizado 153 operativos, 106 más que los que se realizaron en 2024, informó el secretario Vázquez.

En estos cateos realizados en conjunto con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se han decomisado 3 mil 700 toneladas de autopartes.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

“Seguimos trabajando de manera coordinada y conjunta para fortalecer las acciones para la investigación, la intervención y la atención a las denuncias ciudadanas, en el marco de la Estrategia de Combate al delito de Robo de Vehículos y Autopartes”, aseguró el secretario de Seguridad Ciudadana a través de sus redes sociales.

Pablo Vázquez destacó que los resultados obtenidos se logaron con ayuda del trabajo de la Fiscalía de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

