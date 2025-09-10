Más Información
La alcaldía Xochimilco entregará colchones, refrigeradores, estufas y otros artículos para el hogar, como parte del programa “Apoyo a Familias en Situación de Riesgo y Vulnerabilidad”, para población que vive condiciones vulnerables en la demarcación.
En la Gaceta Oficial, la alcaldía precisó que este año se invertirá un presupuesto de 2 millones 500 mil pesos en este programa, con el que se espera beneficiar a 268 familias, 75% de las cuales están encabezadas o representadas por mujeres.
De acuerdo con el documento que publicó la alcaldía, se entregarán 83 colchones, cada uno con precio de 4 mil 548 pesos; 85 refrigeradores, cuyo costo asciende a 13 mil 986 pesos; y 83 estufas al piso con valor unitario de 5 mil 860 pesos.
Además, se entregarán 200 paquetes de láminas de cartón asfaltada cuyo precio es de mil 306.62 pesos; así como 600 tiras de madera con precio de 306.34 pesos.
A 83 familias se les entregarán paquetes que incluyen colchón y estufa, cuyo costo asciende a 10 mil 414.60 pesos; a 85 familias se entregarán únicamente refrigeradores; mientras que a 100 familias se les otorgarán paquetes con láminas de cartón y tiras de madera, con costo total por familia de 4 mil 450.68 pesos.
El programa social se entregará a partir de septiembre y concluirá en diciembre de este año.
