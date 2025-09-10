Más Información
Entre la noche de este 9 de septiembre y la madrugada del 10 de septiembre, el volumen acumulado de lluvia registrada en toda la Ciudad de México fue de más de 19.8 millones de metros cúbicos, de acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).
El máximo de precipitación qué se alcanzó fue en las estaciones pluviométricas Planta Picacho Periférico, con 72.25 milímetros y Bosque de Tlalpan, con 62.25 milímetros, ambas en Tlalpan (donde durante la madrugada se activó la alerta púrpura); El Molino, con 66.25 milímetros en Iztapalapa, y Foro Cultural Magdalena Contreras, con 51 milímetros, en la Magdalena Contreras.
Como parte del Operativo Tlaloque que se despliega ante las lluvias en la CDMX, las autoridades atendieron 80 encharcamientos, nueve árboles y un poste caídos, además de un cortocircuito y afectaciones en viviendas, de estas últimas no se dio a conocer la cifra de daños.
Para atender las afectaciones, la SEGIAGUA desplegó 156 elementos, entre ingenieros, técnicos y cuadrillas de atención al drenaje, apoyados con 50 vehículos tipo Hércules (6), de bombeo de emergencia (13), hidroneumáticos (30) y una grúa HIAB, para la atención de emergencias por lluvias en las diferentes alcaldías del territorio capitalino.
De acuerdo con la Segiagua, durante ese lapso se reportó que los niveles en presas, cauces y canales se mantuvieron estables.
