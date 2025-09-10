Las lluvias registradas durante la noche del martes y madrugada de este miércoles causaron anegaciones y afectaciones viales al sur de la Ciudad de México.

En el Anillo Periférico al Sur a la altura de San Bernabé, en la colonia La Malinche, alcaldía Magdalena Contreras, se registra un fuerte encharcamiento que reduce los carriles de la importante vialidad.

La alternativa vial sería Calzada de las Águilas o Desierto de los Leones, informó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En avenida Insurgentes a la altura del Eje 1 Poniente, en la colonia Santa María Insurgentes, se registra otro encharcamiento de consideración.

La alternativa es Eje 3 Norte y Paseo de la Reforma.

Debido a las lluvias en la zona del Estadio Azteca, el servicio del Tren Ligero fue suspendido y personal de la SSC apoyan a las personas usuarias en su traslado entre la estación Hiipulco y Estadio Azteca.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a los afectados en patrullas.

