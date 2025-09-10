Más Información

Usan buques huachicoleros para traficar armamento de cárteles

Han muerto siete marinos y funcionarios por huachicol

Acusan a Naasón Joaquín García de crimen organizado y tráfico sexual en Nueva York; líder de La Luz del Mundo cumple sentencia en EU

Seguiremos pagando "la maldita deuda corrupta de Calderón y Peña"; Sheinbaum señala nuevamente el endeudamiento de Pemex

Isaac Del Toro continúa escribiendo historia; el mexicano conquista el Giro Della Toscana

Paquete Económico 2026: Endurecen sanciones en materia de comercio exterior; aplicarán embargo precautorio de mercancías

Las lluvias registradas durante la noche del martes y madrugada de este miércoles causaron anegaciones y afectaciones viales al sur de la Ciudad de México.

En el Anillo Periférico al Sur a la altura de San Bernabé, en la colonia La Malinche, alcaldía Magdalena Contreras, se registra un fuerte encharcamiento que reduce los carriles de la importante vialidad.

La alternativa vial sería Calzada de las Águilas o Desierto de los Leones, informó la Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

En avenida Insurgentes a la altura del Eje 1 Poniente, en la colonia Santa María Insurgentes, se registra otro encharcamiento de consideración.

La alternativa es Eje 3 Norte y Paseo de la Reforma.

Debido a las lluvias en la zona del Estadio Azteca, el servicio del Tren Ligero fue suspendido y personal de la SSC apoyan a las personas usuarias en su traslado entre la estación Hiipulco y Estadio Azteca.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron a los afectados en patrullas.

