Con la activación de la alerta púrpura por lluvias en la alcaldía Tlalpan la madrugada del este 10 de septiembre, suman cinco ocasiones en lo que va de esta temporada de lluvias en las que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha activado esta alerta.

La alerta púrpura representa el nivel más alto de riesgo en la alerta temprana de la Ciudad de México, con la posibilidad de caída de más de 70 milímetros de lluvia, lo que implica lluvias intensas o torrenciales.

Esta cantidad de lluvia indica riesgos asociados como inundaciones, deslaves y fuertes corrientes de agua sobre calles y avenidas; así como crecidas rápidas de ríos y arroyos con posibles desbordamientos.

Cuando se activa este color de la alerta, las autoridades recomiendan a la población que habita en zonas de riesgo a inundaciones guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, desconectar aparatos eléctricos y atender las recomendaciones del personal de Protección Civil.

Todas las ocasiones que se ha activado al alerta púrpura en esta temporada

La fecha más reciente en la que se activó la alerta púrpura por lluvias fuertes en la capital del país fue la madrugada de este 10 de septiembre en la alcaldía Tlalpan, ante el pronóstico de lluvias mayores a 70 milímetros, entre las 4:55 y las 7:00 de la madrugada, mismas que causaron afectaciones en algunos puntos.

Este nivel de alerta también se activó la noche del martes 2 de septiembre en la alcaldía Gustavo A. Madero, cuando se registró la caída de 33 millones 849 mil 171 metros cúbicos de agua en toda la CDMX, lo que generó una de las “manchas púrpuras” más grandes de la temporada, con afectaciones además de la GAM, en las alcaldías Iztacalco, Venustiano Carranza e Iztapalapa, de acuerdo con las autoridades capitalinas.

Anteriormente, la alerta púrpura se activó el 9 de agosto en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que el 10 de agosto se activó en la alcaldía Cuauhtémoc.

En esa ocasión las afectaciones más severas ocurrieron en el centro de la capital y cayeron en total 24 millones 81 mil 922 metros cúbicos de agua, de acuerdo con informes de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

Además, el 29 de junio se activó la alerta púrpura en la alcaldía Álvaro Obregón, ante la persistencia de lluvias fuertes en la zona.

