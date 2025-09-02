La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que en octubre, en cuanto termine la temporada de lluvias, arrancará un programa de repavimentación de vialidades primarias en la Ciudad de México, para el cual se contempla una inversión de 2 mil 250 millones de pesos con lo que se invertirán 250 kilómetros de carpeta asfáltica.

Estas acciones arrancarán en vialidades que le corresponden al Gobierno central como Anillo Periférico, Calzada de Tlalpan o avenida Insurgentes y el Paseo de la Reforma.

“Vamos a arrancar en cuanto cese un poco la temporada de lluvias un gran programa estratégico de pavimentación de vialidades primarias. Todas las vialidades primarias miden mil 100 kilómetros en la ciudad”, dijo.

La jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que cuando termine temporada de lluvias, arrancará programa de repavimentación. Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Los 250 kilómetros que serán intervenidos, son el equivalente a la distancia que existe entre la Ciudad de México y el estado de Querétaro, y se hará en respuesta a las afectaciones que se presentan en la carpeta asfáltica principalmente por la temporada de lluvias.

En un video que subió a su cuenta de X, la mandataria afirmó que el bacheo es una solución temporal, y aseguró que la solución permanente -que resuelve la situación en las calles- es la pavimentación de calles y avenidas.

Sabemos que la temporada de lluvias trae consigo diversas afectaciones en nuestra ciudad, una de ellas son los baches. Estos se generan por la gran cantidad de agua que cae pero nuestro compromiso es atenderlos y seguir trabajando para garantizar la seguridad de todas y todos.… pic.twitter.com/VO3Tltylui — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 2, 2025

