La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la mañana de este martes 2 de septiembre en cuatro alcaldías de la Ciudad de México.

Fuertes lluvias se registraron la madrugada y mañana de este martes en gran parte de la Ciudad de México, se activó la alerta naranja, el 2 de septiembre de 2025. Foto: Luis Camacho/EL UNIVERSAL

