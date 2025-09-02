Más Información
Las lluvias registradas la mañana de este martes dejaron encharcamientos y afectaciones viales.
El carril reversible del Circuito Interior no fue habilitado esta mañana debido a afectaciones por encharcamientos, en su tramo de La Raza a Leibnitz, de las 06:30 a 09:00 horas.
En zonas como Viaducto Río de la Piedad, en dirección al Poniente, a la altura del Circuito Interior hay un fuerte encharcamiento.
Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya labora en el lugar para agilizar la vialidad.
Al norte de la Ciudad de México, en el bajo puente de Av. Oceanía en dirección a Deportivo Oceanía, a la altura del Circuito Interior, se registra un fuerte encharcamiento
La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda tomar como alternativa el Eje 1 Norte.
