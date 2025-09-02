Las lluvias registradas la mañana de este martes dejaron encharcamientos y afectaciones viales.

El carril reversible del Circuito Interior no fue habilitado esta mañana debido a afectaciones por encharcamientos, en su tramo de La Raza a Leibnitz, de las 06:30 a 09:00 horas.

En zonas como Viaducto Río de la Piedad, en dirección al Poniente, a la altura del Circuito Interior hay un fuerte encharcamiento.

Lee también Activan doble alerta por lluvias: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya labora en el lugar para agilizar la vialidad.

Al norte de la Ciudad de México, en el bajo puente de Av. Oceanía en dirección a Deportivo Oceanía, a la altura del Circuito Interior, se registra un fuerte encharcamiento

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda tomar como alternativa el Eje 1 Norte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL