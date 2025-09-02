Más Información

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

Nueva Corte inicia con tijeretazos; va por ahorros de 800 mdp en salarios, seguros y pensiones

La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 2 de septiembre, minuto a minuto

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Soberanía nacional, relación con EU, reforma judicial; los puntos clave del primer informe de gobierno de Sheinbaum

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

Sheinbaum: con EU, cooperación en seguridad, sin subordinación

Las registradas la mañana de este martes dejaron encharcamientos y afectaciones viales.

El carril reversible del Circuito Interior no fue habilitado esta mañana debido a afectaciones por encharcamientos, en su tramo de La Raza a Leibnitz, de las 06:30 a 09:00 horas.

En zonas como Viaducto Río de la Piedad, en dirección al Poniente, a la altura del Circuito Interior hay un fuerte encharcamiento.

Lee también

Personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya labora en el lugar para agilizar la vialidad.

Al norte de la Ciudad de México, en el bajo puente de Av. Oceanía en dirección a Deportivo Oceanía, a la altura del Circuito Interior, se registra un fuerte encharcamiento

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda tomar como alternativa el Eje 1 Norte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses