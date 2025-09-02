Activan doble alerta por lluvias en CDMX: naranja en cuatro alcaldías y amarilla en nueve

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la mañana de este martes 2 de septiembre en cuatro alcaldías de la CDMX.

Las demarcaciones con alerta son Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, en las que se prevé lluvia de 30 a 49 milímetros entre las 6:50 y las 9:00 de la mañana.

Además, se actualizó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes en las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

De acuerdo con el Boletín Meteorológico de la CDMX, para este día se esperan lluvias de fuertes a muy fuertes y posible actividad eléctrica sin descartar caída de granizo, sobre todo entre las 13:00 de la tarde y hasta las 00:00 horas.

Las lluvias fuertes continuarán este miércoles 3 de septiembre, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.

