Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Por la lluvia que se registra en la Ciudad de México, siete líneas del presentan afectaciones por congestionamiento vial, además la se encuentra fuera de servicio por tormenta eléctrica.

El sistema informó que las estaciones Hospital La Villa, De Los Misterios de la línea 6 del Metrobús, se encuentran por “inundación en la zona”.

Además, la línea 1 del Cablebús que corre de Cuautepec a Indios Verdes se encuentra detenida debido a la presencia de tormenta eléctrica.

Leer también:

Usuarios del Cablebús Línea 1 quedan suspendidos en el aire derivado de las lluvias intensas. Foto: Captura de pantalla/ARCHIVO EL UNIVERSAL
Usuarios del Cablebús Línea 1 quedan suspendidos en el aire derivado de las lluvias intensas. Foto: Captura de pantalla/ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Continúa la actividad eléctrica en la zona norte por lo que la operación de la Línea 1 permanece detenida. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”.

También el destacó que operan las 12 líneas, aunque hay presencia de marcha de seguridad, que implica que los trenes vayan más lento de lo habitual.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses