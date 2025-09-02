Por la lluvia que se registra en la Ciudad de México, siete líneas del Metrobús presentan afectaciones por congestionamiento vial, además la Línea 1 del Cablebús se encuentra fuera de servicio por tormenta eléctrica.

El sistema informó que las estaciones Hospital La Villa, De Los Misterios de la línea 6 del Metrobús, se encuentran suspendidas por “inundación en la zona”.

Además, la línea 1 del Cablebús que corre de Cuautepec a Indios Verdes se encuentra detenida debido a la presencia de tormenta eléctrica.

Usuarios del Cablebús Línea 1 quedan suspendidos en el aire derivado de las lluvias intensas. Foto: Captura de pantalla/ARCHIVO EL UNIVERSAL

“Continúa la actividad eléctrica en la zona norte por lo que la operación de la Línea 1 permanece detenida. Una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudaremos la operación del servicio de manera habitual”.

También el Metro destacó que operan las 12 líneas, aunque hay presencia de marcha de seguridad, que implica que los trenes vayan más lento de lo habitual.

cr