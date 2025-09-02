Más Información

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

Marco Rubio llega a México para reunión con Sheinbaum; aterriza en el AIFA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

VIDEO: Trump anuncia que ataque de EU en el Caribe fue contra Tren de Aragua; Venezuela acusa que fue creado con IA

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Tren de Aragua, la organización criminal que nació en una prisión de Venezuela y hoy está en la mira de EU

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Asesinan al subsecretario de Política Social de Secretaría del Bienestar de Guerrero; fue baleado en carretera Chilpancingo-Tlapa

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Helicóptero se desploma en el Estado de México; Protección Civil reporta dos personas muertas

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Sheinbaum se reúne con gasolineros; renuevan acuerdo para estrategia de precio único

Entre las 00:00 y las 10:00 de la mañana de este martes 2 de septiembre, las registradas en la Ciudad de México acumularon más de 10 millones de metros cúbicos de agua, con lo que se podrían llenar 4 mil albercas olímpicas, con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos, dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral del Agua .

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que las estaciones pluviométricas con mayor registro de agua fueron Municipio Libre en (39 milímetros), Tizoc en (33.5 milímetros) y López Mateos en Venustiano Carranza (32.75 milímetros).

Con estas precipitaciones la Ciudad de México acumula 750.40 milímetros de lluvia en lo que va de este año, cifra que supera al promedio histórico (de 1982 a 2024) de enero a septiembre que era de 665.24 mm.

Lee también:

En la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, la Segiagua precisó que se reforzaron acciones con cuatro equipos hidroneumáticos. Foto: Darío Luna
En la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, la Segiagua precisó que se reforzaron acciones con cuatro equipos hidroneumáticos. Foto: Darío Luna

Ante las lluvias que se presentaron desde las primeras horas del día, las autoridades han atendido 37 de 40 encharcamientos registrados en nueve demarcaciones: Iztapalapa (16), Venustiano Carranza (7), Iztacalco (5), Coyoacán (4), Cuauhtémoc (4) Álvaro Obregón (1), Benito Juárez (1), Gustavo A. Madero (1) y Miguel Hidalgo (1).

Además, en la , en Iztapalapa, la Segiagua precisó que se reforzaron acciones con cuatro equipos hidroneumáticos, dos motociclistas, un Unimog, 12 operadores, dos pickups, y dos ingenieros que se distribuyeron para realizar el lavado de patios de las viviendas y calles, además del desazolve de las vialidades.

Los hidroneumáticos se mantienen en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero para seguir con las atenciones en la zona.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses