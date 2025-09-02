Entre las 00:00 y las 10:00 de la mañana de este martes 2 de septiembre, las lluvias registradas en la Ciudad de México acumularon más de 10 millones de metros cúbicos de agua, con lo que se podrían llenar 4 mil albercas olímpicas, con capacidad de 2 mil 500 metros cúbicos, dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua).

En una tarjeta informativa, la dependencia precisó que las estaciones pluviométricas con mayor registro de agua fueron Municipio Libre en Iztapalapa (39 milímetros), Tizoc en Miguel Hidalgo (33.5 milímetros) y López Mateos en Venustiano Carranza (32.75 milímetros).

Con estas precipitaciones la Ciudad de México acumula 750.40 milímetros de lluvia en lo que va de este año, cifra que supera al promedio histórico (de 1982 a 2024) de enero a septiembre que era de 665.24 mm.

En la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, la Segiagua precisó que se reforzaron acciones con cuatro equipos hidroneumáticos. Foto: Darío Luna

Ante las lluvias que se presentaron desde las primeras horas del día, las autoridades han atendido 37 de 40 encharcamientos registrados en nueve demarcaciones: Iztapalapa (16), Venustiano Carranza (7), Iztacalco (5), Coyoacán (4), Cuauhtémoc (4) Álvaro Obregón (1), Benito Juárez (1), Gustavo A. Madero (1) y Miguel Hidalgo (1).

Además, en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, en Iztapalapa, la Segiagua precisó que se reforzaron acciones con cuatro equipos hidroneumáticos, dos motociclistas, un Unimog, 12 operadores, dos pickups, y dos ingenieros que se distribuyeron para realizar el lavado de patios de las viviendas y calles, además del desazolve de las vialidades.

Los hidroneumáticos se mantienen en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero para seguir con las atenciones en la zona.

