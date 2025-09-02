Más Información
Las lluvias que se registraron durante la madrugada y mañana de este martes 2 de septiembre dejaron afectaciones en 40 viviendas de la alcaldía Iztapalapa, principalmente en patios, dio a conocer la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
Dichas afectaciones se registraron en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, donde personal Táctico Operativo de la dependencia brinda atención a la población afectada.
“Se tuvo afectación en 40 domicilios, afectando principalmente los patios de las viviendas. Trabajamos de forma conjunta con personal de la alcaldía y de Bomberos para abatir los niveles de agua”, precisó la dependencia.
