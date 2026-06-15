Monterrey, Nuevo León. – La jornada mundialista en Nuevo León durante la tarde y noche del domingo concluyó con un saldo blanco en el municipio de Guadalupe donde se desarrolló el partido de Suecia Vs. Túnez y con 12 detenidos en Monterrey, en la zona de Barrio Antiguo, según informaron autoridades municipales.

Desde temprana hora, autoridades municipales y estatales desplegaron operativos de seguridad, vialidad y atención a visitantes en los principales puntos de concentración relacionados con el torneo.

Festejos dejan 12 detenidos en Monterrey

Al finalizar el encuentro mundialista, una parte de la afición se concentró en la zona de Barrio Antiguo, donde continuaron los festejos durante la noche.

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Mundial 2026 en Nuevo León cierra con saldo blanco. Foto: Especial

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey reportó la detención de 12 personas por diversas infracciones administrativas.

Según la corporación, entre los arrestados se encuentran 11 hombres y una mujer que participó en una pelea. De manera adicional, un hombre fue remitido ante el Ministerio Público por presuntos delitos contra la salud.

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La dependencia precisó que todas las personas detenidas son de nacionalidad mexicana. Asimismo, informó que durante la jornada se ofreció orientación y asistencia a visitantes nacionales y extranjeros que acudieron a las zonas de convivencia habilitadas por el Mundial.

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Mundial 2026 en Nuevo León cierra con saldo blanco. Foto: Especial

Guadalupe reporta saldo blanco

En el municipio de Guadalupe, donde se ubica la sede mundialista, el balance oficial fue favorable, sin reportes de incidentes relevantes en materia de seguridad, atención médica o movilidad.

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Durante la jornada, miles de seguidores de las selecciones de Suecia y Túnez utilizaron los corredores peatonales habilitados para llegar al estadio, mientras que las rutas alternas mantuvieron circulación fluida antes y después del encuentro.

Las autoridades municipales también informaron que los puntos de atención médica y los módulos de asistencia para visitantes operaron sin registrar emergencias de consideración durante el primer partido de la Copa del Mundo en Nuevo León.

LL