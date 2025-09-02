Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron en la alcaldía Iztapalapa a un hombre que portaba un arma de fuego, realizó disparos al aire y lesionó a un oficial y a un ciudadano.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron en la colonia El Triunfo, cuando policías realizaban recorridos de seguridad y recibieron vía radio el aviso de un sujeto que disparaba al aire en el cruce de calle Dibujantes y Eje 5 Sur.

Al arribar al lugar, un uniformado observó al individuo con un arma en la mano, quien al notar la presencia policial accionó varias veces el arma contra él y emprendió la huida. Durante el ataque, un ciudadano de 35 años resultó herido en el tórax, mientras que el oficial presentó lesiones en el antebrazo derecho y en un dedo de la mano. Ambos fueron trasladados a hospitales para su atención médica.

Los hechos ocurrieron en la colonia El Triunfo, en el cruce de calle Dibujantes y Eje 5 Sur. Foto: Especial.

Tras una persecución, el agresor ingresó a un predio sin autorización, pero gracias al apoyo de los habitantes se permitió el acceso a los policías, quienes lograron detenerlo. Durante la revisión preventiva, en apego a los protocolos, se le aseguró un arma de fuego corta.

El detenido fue informado de sus derechos y presentado ante el agente del Ministerio Público, quien definirá su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

