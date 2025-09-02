La mañana de este martes se registró un accidente vial en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una ambulancia colisionó con dos vehículos particulares y una motocicleta, sin que se reportaran personas lesionadas ni atrapadas.

El incidente ocurrió en la calle 18 de Marzo, a la altura de la colonia Loma La Palma, cerca del Deportivo Carmen Serdán.

Al lugar acudieron unidades médicas del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), así como personal de Protección Civil de la demarcación, quienes verificaron que los ocupantes de los vehículos involucrados se encontraban en buen estado de salud.

Tras descartar lesionados, las autoridades realizaron labores de apoyo y retiraron las unidades para restablecer la circulación en la zona.

