Policías de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 32 años que habría participado en el asesinato de dos mujeres, abuela y nieta, cuando viajaban en auto por la alcaldía Xochimilco.

El detenido cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario capitalino por portación de arma y una más por secuestro; además de que estaría relacionado con dos homicidios más, en contra de dos hombres, registrados el 25 de junio y el primero de julio de este año en calles de Xochimilco.

El sujeto fue localizado gracias a tareas de investigación y la revisión de los videos de cámaras de vigilancia.

De esta forma, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ubicaron la zona por donde se movía el sospechoso.

El sujeto fue detenido en la calle Camino a La Magdalena y la Primera Cerrada Camino a La Magdalena, colonia Pueblo de San Andrés Totoltepec, en la alcaldía Tlalpan.

Al sospechoso se le aseguraron 40 bolsas con marihuana, 40 bolsas de colores con un material sólido y 30 bolsas con crystal, informó la SSC.

El sujeto habría participado en la agresión a tiros en contra de una mujer y su nieta menor de edad, el pasado 21 de agosto en las calles 16 de Septiembre y la calle Niños Héroes, en la colonia Pueblo de Santa María Tepepan, en Xochimilco.

Las dos mujeres viajaban en un auto con otro familiar, quién sobrevivió al ataque.

El detenido ya está a disposición de un agente del Ministerio Público.

