Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Las que se registraron la madrugada y mañana de este martes 2 de septiembre en la Ciudad de México dejaron 63 encharcamientos, la caída de 10 árboles, así como vehículos y vialidades afectadas.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) la precipitación acumulada en estas horas fue de más de 5.2 millones de metros cúbicos, con niveles máximos en las estaciones pluviométricas de Ejército de Oriente, en Iztapalapa, con 24.5 milímetros; Tizoc, con 19.75 milímetros, en Miguel Hidalgo, y Churubusco Lago con 19 milímetros en Venustiano Carranza.

Usuarios de un en un bajo puente del Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos, recibieron apoyo de personal de Tránsito; en el lugar se rescató a 33 mujeres y 30 hombres, en tanto que el camión fue remolcado.

Como parte del operativo Tlaloque, las autoridades mantienen desplegados 245 elementos técnicos y de campo, entre ingenieros, cuadrillas de drenaje y personal especializado, así como 114 vehículos de apoyo, incluidos equipos Hércules, vehículos de bombeo de emergencia, hidroneumáticos, pipas de agua tratada, cajas secas, grúas y unidades especiales.

