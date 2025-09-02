Más Información

La registrada esta mañana en la capital provocó un severo encharcamiento en el cruce de Río Churubusco y Eje 1 Norte, donde un camión de pasajeros de la ruta 27 quedó varado bajo el puente del Canal de Río Churubusco y Talleres Gráficos.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, en coordinación con policías de sector, acudieron al lugar para auxiliar a las personas usuarias que se encontraban atrapadas dentro del vehículo.

Lluvias dejan camión varado en Río Churubusco; rescatan a 63 pasajeros en CDMX. Foto: Especial
En total fueron rescatados 63 pasajeros, entre ellos 33 mujeres y 30 hombres, quienes descendieron del microbús con apoyo de los uniformados y fueron trasladados a un lugar seguro.

El camión fue remolcado posteriormente para liberar la vialidad y restablecer la circulación en la zona, que permaneció afectada por el nivel del agua.

