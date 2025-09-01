Más Información

Sheinbaum destaca reforma judicial y relación con EU; primer informe de gobierno en Palacio Nacional

Con nuevo logo, ceremonia de purificación y nueva foto de la SCJN; así arranca nueva era del Poder Judicial

¡Atención! Inicia pago de pensiones y Programas del Bienestar; consulta el calendario

Andy reaparece tras escándalo por vacaciones en Tokio; acude al primer informe de gobierno de Sheibaum

Gobierno capitalino explica incidente con atletas en silla de ruedas durante Maratón CDMX; fue por coladera mal intervenida, aseguran

Nueva Corte, nuevo logo; con bastón de mando, así lucirá la imagen institucional

Un día después de que dos dos que tuvieron una caída durante el XLII Maratón de la Ciudad de México debido a una coladera mal tapada en Calzada Chivatito, el desperfecto en el pavimento se encuentra arreglado.

En una visita al punto donde ocurrió el incidente, EL UNIVERSAL constató que el registro cuenta con tapa, la cual lleva un grabado de la Secretaría de Obras. En los alrededores del registro se aprecia el material nuevo que se colocó sobre el pavimento.

En el punto -ubicado a un costado del Jardín Escénico- transitan automóviles y camiones de pasajeros sin afectaciones a causa de la coladera.

Muy cerca del registro donde ocurrió la caída de los dos atletas hay otras dos coladeras, a las que, aunque no se les dio mantenimiento recientemente, no lucen con alguna afectación.

Durante el Maratón de la CDMX, dos atletas que iban en silla de ruedas se cayeron debido a este desperfecto en el pavimento, tras lo cual, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) afirmó que se trataba de una coladera mal intervenida.

Esta mañana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los dos corredores están bien y pidió no hacer una “campaña mediática” al respecto.

