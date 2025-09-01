Un día después de que dos dos atletas en silla de ruedas que tuvieron una caída durante el XLII Maratón de la Ciudad de México debido a una coladera mal tapada en Calzada Chivatito, el desperfecto en el pavimento se encuentra arreglado.

En una visita al punto donde ocurrió el incidente, EL UNIVERSAL constató que el registro cuenta con tapa, la cual lleva un grabado de la Secretaría de Obras. En los alrededores del registro se aprecia el material nuevo que se colocó sobre el pavimento.

En el punto -ubicado a un costado del Jardín Escénico- transitan automóviles y camiones de pasajeros sin afectaciones a causa de la coladera.

Muy cerca del registro donde ocurrió la caída de los dos atletas hay otras dos coladeras, a las que, aunque no se les dio mantenimiento recientemente, no lucen con alguna afectación.

Durante el Maratón de la CDMX, dos atletas que iban en silla de ruedas se cayeron debido a este desperfecto en el pavimento, tras lo cual, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) afirmó que se trataba de una coladera mal intervenida.

Esta mañana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que los dos corredores están bien y pidió no hacer una “campaña mediática” al respecto.

