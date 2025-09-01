La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que los dos atletas en silla de ruedas que tuvieron una caída durante el XLII Maratón de la Ciudad de México “están bien” y afirmó que no se trató de un bache sino a un registro que no estaba bien tapado.

Al término de la ceremonia de inicio del ciclo escolar 2025-2026, la mandataria afirmó que se hizo hacer “una campaña” de que el incidente ocurrió debido a un bache, cuando se trató de una coladera que ya fue atendida por las autoridades.

“No fue un bache, quisieron creo que de manera casi como una campaña, decir que fue un bache, pero fue un registro que no trae tapa, lo taparon mal y entonces había un borde, un bordecito. Están bien las personas, y no, no fue un bache. Fue una, digamos, un registro mal tapado, por llamarlo así, y ya estamos trabajando”, dijo Brugada.

Brugada Molina pidió no hacer una campaña mediática al respecto y afirmó que el organizador del Maratón de la CDMX dijo que el evento “fue un éxito” y hubo saldo blanco.

Ayer, durante el Maratón de la CDMX, dos atletas que iban en silla de ruedas se cayeron debido a un desperfecto en el pavimento en la Calzada Chivatito. Tras el suceso, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) precisó que se trató de una coladera, la cual fue intervenida.

