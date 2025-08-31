El secretario de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México, Raúl Basulto, informó que el incidente de dos atletas en silla de ruedas durante el 42 Maratón de la Ciudad de México no se debió a un bache, sino a una coladera mal intervenida sobre Avenida Chivatito.

"Se determinó que el incidente no se debió a un bache, sino a una coladera de drenaje que había sido mal intervenida tiempo atrás", indicó el funcionario.

Agregó que, por ello, de manera coordinada con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se realizaron los trabajos correspondientes para corregir las afectaciones en dicha vialidad.

El director del Instituto del Deporte (Indeporte) local, Javier Peralta, informó que personal del Gobierno capitalino se acercó para brindarles todo el apoyo necesario, reafirmando que la prioridad es el bienestar de las y los participantes.

Expuso que pudieron concluir la carrera.

Raúl Basulto aseguró que; en preparación para este evento, la dependencia llevó a cabo un mantenimiento preventivo de la ruta del Maratón, que incluyó la rehabilitación de 5 mil metros cuadrados de carpeta asfáltica, la renivelación de 15 brocales de drenaje y el balizamiento de más de 42 mil metros lineales con pintura de tráfico.

aov