La alcaldía Álvaro Obregón informó que las intensas lluvias de esta tarde provocaron el desbordamiento del Río San Ángel, lo que afectó dos colonias.

En un comunicado indicó que se trata de Atlamaya y Tlacopac San Ángel.

Señaló que para su atención, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se canalizaron tres vehículos hidroneumáticos y dos equipos de bombeo para desfogar el agua en las colonias.

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones (31/08/2025). Foto: Especial

“Estamos atendiendo las colonias afectadas por la intensa lluvia, en especial aquellas afectadas por Río San Ángel: Atlamaya, Tlacopac San Ángel. Nuestras áreas de PC, Obras, Seguridad y Bomberos, con apoyo y coordinación de Segiagua y Protección Civil del Gobierno de la CDMX, se encuentran en la zona”, indicó en X el alcalde, Javier López Casarín.

Tras la tormenta, la dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza una evaluación de la zona, para determinar acciones de mitigación y descartar riesgos a vecinos.

