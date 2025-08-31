Más Información

La alcaldía Álvaro Obregón informó que las de esta tarde provocaron el , lo que afectó dos colonias.

En un comunicado indicó que se trata de Atlamaya y Tlacopac San Ángel.

Señaló que para su atención, en coordinación con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), se canalizaron tres vehículos hidroneumáticos y dos equipos de bombeo para en las colonias.

Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones (31/08/2025). Foto: Especial
Fuerte lluvia en la CDMX provoca afectaciones (31/08/2025). Foto: Especial

“Estamos atendiendo las colonias afectadas por la intensa lluvia, en especial aquellas afectadas por Río San Ángel: Atlamaya, Tlacopac San Ángel. Nuestras áreas de PC, Obras, Seguridad y Bomberos, con apoyo y coordinación de Segiagua y Protección Civil del Gobierno de la CDMX, se encuentran en la zona”, indicó en X el alcalde, Javier López Casarín.

Tras la tormenta, la dirección de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil realiza una evaluación de la zona, para determinar acciones de mitigación y descartar riesgos a vecinos.

