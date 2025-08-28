Más Información
La Ciudad de México ya registra fuertes lluvias en diversas zonas como las alcaldías Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpan, informó el C5.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) había alertado de lluvias fuertes puntuales, posible actividad eléctrica y caída de granizo para este jueves 28 de agosto en la Ciudad de México.
También se prevén vientos de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 45 kilómetros por hora.
