Los padres del bebé que fue abandonado en calles de Tacubaya, el sábado pasado, tendrán una audiencia la tarde de este jueves, en la que se les acusa de tentativa de homicidio.

La pareja fue detenida el fin de semana luego de haber abandonado a su hijo de 4 meses de edad, pero un juez de control con sede en el Reclusorio Oriente determinó que la detención no fue legal, por lo que fueron puestos en libertad.

Sin embargo, a su salida del reclusorio donde se llevó a cabo la audiencia, ya eran esperados por policías de investigación quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Mario “N” y María” N” tendrán su audiencia en los juzgados orales de la colonia Doctores.

