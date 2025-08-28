Más Información

"Alito" responde a Sheinbaum por compararlo con un porro tras trifulca con Noroña; que la Presidenta se dedique a gobernar, pide

"Alito" vs Noroña, la post pelea; siguen lloviendo "trompadas"

Privilegiaré el diálogo sin renunciar a mi trayectoria de izquierda: Laura Itzel Castillo; pide respeto en el Senado

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

NFL: Los Cowboys enviaron a Micah Parsons a Green Bay; el defensivo firmó un contrato histórico con los Packers

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Los padres del en calles de Tacubaya, el sábado pasado, tendrán una audiencia la tarde de este jueves, en la que se les acusa de .

La pareja fue detenida el fin de semana luego de haber abandonado a su hijo de 4 meses de edad, pero un juez de control con sede en el determinó que la detención no fue legal, por lo que fueron puestos en libertad.

Sin embargo, a su salida del reclusorio donde se llevó a cabo la audiencia, ya eran esperados por policías de investigación quienes cumplimentaron una orden de aprehensión por tentativa de homicidio.

Mario “N” y María” N” tendrán su audiencia en los juzgados orales de la colonia Doctores.

