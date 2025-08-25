En menos de 24 horas, otro bebé fue abandonado en las calles de la Ciudad de México. La mañana este lunes un pequeño fue localizado en unos baños públicos ubicados en el interior de la estación del Metro UAM-l de la Línea 8, reportó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Según la narrativa de la SSC, policías realizaban su recorrido de vigilancia en la colonia Barrio San Miguel, en la alcaldía Iztapalapa, fueron alertados por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, del llanto de un bebé en aparente estado de abandono, en el área de sanitarios públicos localizados al interior de la estación UAM-I, de la línea 8, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“De inmediato, los oficiales se trasladaron a la estación localizada en la calzada Ermita Iztapalapa y la calle San Felipe, donde al ingresar a los sanitarios del lugar, hallaron sobre el piso a un recién nacido envuelto en una cobija, por lo que de inmediato lo resguardaron”, detalló.

Luego, un policía lo envolvió con su chamarra y rápidamente, a bordo de una patrulla, lo trasladaron a un hospital para que reciba la atención médica especializada que requiere.

En tanto, ya se realiza el análisis y seguimiento de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y en la zona para ubicar a los padres del menor. Además, de lo ocurrido se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones del caso y el posterior resguardo del recién nacido en las instancias correspondientes.

Este domingo fue localizado un bebé de cuatro meses en la avenida Jalisco y Periférico, en la colonia Tacubaya, quien fue abandonado por una pareja la cual fue localizada y detenida por policías.

El bebé fue rescatado y protegido por policías capitalinos.

