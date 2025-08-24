Más Información

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una pareja, hombre y mujer, acusada de en la colonia Tacubaya, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el cual fue rescatado y protegido por policías esta mañana del domingo.

Tras la atención del bebé, oficiales realizaron un análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona y así se identificó a una mujer que, momentos antes del, merodeaba en la zona con un bebé en brazos, quien parecía esperar a alguien, y además actuaba de forma nerviosa.

“Al dar seguimiento al análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que la mujer junto con un hombre, dejaron al bebe y en la estación Tacubaya, por lo que se implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas”, detalló la SSC.

La SSC reportó que esta tarde, durante un recorrido fue localizada la mujer que portaba la misma ropa que la noche anterior a la que interceptaron y se encontraba en compañía de un sujeto; durante la entrevista, se corroboró que, el sábado por la madrugada, dejaron al bebé en la avenida Jalisco, y huyeron del sitio.

Por lo anterior, la pareja, ambos de 27 años de edad fueron detenidos, informados de sus derechos de ley y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente quien definirá su situación jurídica, realizará las investigaciones del caso y los peritajes pertinentes.

